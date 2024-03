"Los gremialistas que manejan la docencia son delincuentes"

Siempre es oportuno hablar en directo con quienes tienen la responsabilidad de legislar. Más que nada, porque allí se puede ver en primera persona cuáles son los intereses, las preocupaciones y los puntos de vista de los hombres de leyes, encargados de que una sociedad pueda andar sobre rieles más o menos rectos. En este caso, la oportunidad se dio con un diputado nacional por la provincia de Santa Fe, Mario Barletta.

El legislador se prestó a una charla con los periodistas Rebeca Miranda y Gabriel Landart dentro del programa Sin Verso, por Ciudadano News 91.7. Allí comenzó su diálogo dejando en claro su sentir personal: "Estamos un poco enojados con los paros docentes. Para mí, están al borde de perder la cabeza. Hacer paro dos días previos al fin de semana largo es tomar de rehenes a los chicos".

El hombre, que viene de la Unión Cívica Radical, mostró su disgusto frente a las medidas tomadas por el gremio de los docentes, no de los docentes en sí. "Puede que haya motivos razonables, pero no se les cae otra idea que no sea la de hacer paro. ¿No se puede armar una carpa? ¿No se puede hacer una marcha? Los trabajadores de la salud también forman parte de un bien esencial, y se las arreglan para reclamar mientras prestan su servicio", se quejaba Barletta. Y agrega un dato triste y curioso: desde el comienzo de clases, los chicos solo tuvieron seis días de clase.

Ese fue el momento en que el periodista Gabriel Landart le preguntó acerca de las ideas o propuestas que ofrecen los mismos legisladores. Allí fue cuando el santafesino comentó acerca de la necesidad de declarar a la educación como "esencial".

"Los gremialistas que manejan a los docentes son delincuentes, y atentan contra la posibilidad de que los chicos sean parte de la sociedad. Si no se educan, van a ser excluidos en el futuro", comentó. El dato indica que, actualmente, hay entre un 60 y un 70% de niños y jóvenes que no se educan ni se alimentan y, según palabras del diputado nacional, "si no atacamos la tragedia educativa que atraviesa la Argentina, no habrá futuro posible".

Barletta sostiene que la gestión actual no se ocupa seriamente de la educación. "Es momento de discutir calidad educativa y edilicia, porque no es posible que haya docentes que den clase en cuatro escuelas diferentes para lograr un sueldo que les ayude a llegar a fin de mes. Hace falta una discusión profunda", expresó.

Propuestas

El legislador recordó que, en pandemia, muchos docentes daban clases en la calle para demostrar que sí se podía acceder a la educación. "Pero muchos gobernadores obedecían ciegamente al entonces presidente Fernández y a Rodríguez Larreta.

Ellos definían lo que pasaba y lo que había que hacer. Pero lo paradójico es que en muchas localidades, el primer contagio se dio ocho meses después del inicio de la pandemia. Manejaron el país con una macrocefalia porteña", se quejó Barletta.

Pero hoy, según el entrevistado, no se le presta la verdadera importancia a la educación. "Fue la UCR la que pidió incorporar la importancia y la esencialidad de la educación en el Pacto de Mayo. Y es una vergüenza lo que está pasando con las universidades nacionales, con la ciencia y la tecnología, hay científicos que se forman aquí, y luego trabajan en otras naciones", indicó Barletta, en obvia referencia a la consabida 'fuga de cerebros'.

El hombre entiende que la Argentina necesita cambios profundos ya que, dice, "somos un país de cleptómanos. Pero también necesitamos diálogo, consenso, y saber escuchar al otro lado".

Cabe destacar que Mario Barletta conoce el tema educativo desde sus mismas raíces: ha sido rector de la Universidad Nacional del Litoral durante siete años, además de haber sido intendente de la ciudad de Santa Fe entre 2007 y 2011, presidente de la UCR santafesina, y hasta embajador argentino en Uruguay.

Rosario, Santa Fe y la inseguridad

Los legisladores radicales de la provincia de Santa Fe tuvieron hace poco una reunión con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y con el ministro de Defensa, el mendocino Luis Petri.

"Hay ganas de trabajar, y sostengo que todos los ministerios deberían tener estos vínculos sanos con los legisladores. Bullrich se mostró interesada en leyes contra criminales, que se suman a otros proyectos del ministro Petri cuando era diputado", dice el legislador.

El tema que todavía está en debate, entiende Barletta, es el papel de las fuerzas de seguridad en las calles. "Si el policía actúa, hoy tiene más problemas que si no hace nada. El cumplimiento del deber, la legítima defensa están en el ojo de la tormenta. Yo sostengo que está bien que las fuerzas militares puedan ser parte de la Ley de Seguridad Interior. Me parece absurdo que la Argentina tenga fuerzas armadas sin hacer nada. Hay países limítrofes -culmina el diputado nacional- que las tienen, y cumplen una función relevante en las fronteras".