Los aeronáuticos aseguraron que las medidas de fuerza escalarán

La huelga llevada a cabo por los gremios aeronáuticos este viernes no solo no alivió el conflicto existente con el Gobierno, sino que lo intensificó aún más. Desde la Asociación Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) señalaron que la situación ha escalado considerablemente tras la protesta por reclamos salariales. A pesar de la convocatoria a una reunión por parte de las autoridades nacionales para el próximo lunes, los sindicalistas no descartan la posibilidad de nuevas medidas de fuerza en los próximos días.

El sindicato compartió su evaluación de la jornada a través de un mensaje en sus redes sociales, donde expresaron su agradecimiento a los trabajadores por el apoyo demostrado durante la huelga en el Aeroparque Jorge Newbery. Subrayaron que el conflicto salarial con Aerolíneas Argentinas no solo continúa, sino que se ha intensificado, lo que refuerza su determinación de seguir adelante con las protestas.

Queremos transmitir nuestro agradecimiento a los compañeros/as por el compromiso demostrado durante el paro realizado hoy en el Aeroparque Jorge Newbey, en un escenario de intensificación del conflicto salarial con Aerolíneas Argentinas

La huelga del viernes afectó directamente las operaciones de Aerolíneas Argentinas y Flybondi, que se vieron obligadas a trasladar varios vuelos nacionales y regionales al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Aerolíneas Argentinas reprogramó siete vuelos y Flybondi otros diez. A lo largo del día, la actividad en el Aeroparque se vio gravemente afectada, resultando en la cancelación de varios vuelos.

Este episodio se suma a una semana de tensiones en el sector aeronáutico, marcada por las denominadas "asambleas informativas" realizadas por los gremios, las cuales, en la práctica, se asemejan a paros encubiertos, ya que interrumpen las operaciones habituales de los empleados.

Desde Aerolíneas Argentinas confirmaron que los pasajeros afectados por las reprogramaciones fueron notificados por correo electrónico, y se les ofreció la opción de cambiar sus vuelos sin costo adicional. Sin embargo, la medida de fuerza generó grandes inconvenientes para cientos de pasajeros que se congregaron en los mostradores de las aerolíneas en busca de soluciones para sus vuelos.

La reprogramación constante de horarios debido a las medidas de fuerza provocó un caos en la grilla de vuelos y en la movilidad de los pasajeros, quienes tuvieron que esperar durante horas en el aeropuerto metropolitano. "Tenía un vuelo a Bariloche y me enteré de la cancelación al hacer el check-in. Ahora estamos esperando para que lo reprogramen", comentó un pasajero al canal TN.

Ante la magnitud del impacto, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el gobierno nacional impondrá multas y sanciones a los gremios que llevaron a cabo estas medidas de fuerza. Adorni criticó duramente la alteración de los horarios de las asambleas, calificándola como una maniobra que perjudica directamente a los pasajeros.

El funcionario también indicó que se aplicarán descuentos salariales a los empleados que participaron en las huelgas, con montos que oscilarán entre los 50.000 y 150.000 pesos. "Estas acciones solo logran complicar la vida de quienes viajan; no entendemos el motivo de tanta irracionalidad", concluyó Adorni.