Lo que tenés que hacer para no enfermarte con alimentos contaminados

La costumbre humana de cortar la parte podrida de una fruta para luego comerla es una práctica que puede causar enfermedades por los microbios que evolucionaron en su interior. Algo similar puede ocurrir cuando se lavan los huevos con agua acrecentando la porosidad de las cáscaras, favoreciendo el ingreso de microorganismos al interior de las estructuras alimenticias.

Matías Hallu, ingeniero químico explicó en el magazine de Ciudadano News, El Interactivo: "Es algo que abarca a todos los alimentos en general. Tenemos ciertas malas prácticas a nivel cotidiano en el tratamiento de los alimentos. Creo que lo que uno tiene que hablar es lo que se conoce como inocuidad alimentaria: que son todas las prácticas que uno realiza para que un alimento sea seguro".

"Cuando hablamos que un alimento sea seguro nos referimos no a que este rico, si me pase de sal o si me quedó especiado no es un problema, Es una cuestión de calidad del alimento. No va a influir de pronto la textura, el color, sino que la seguridad es estar tranquilo que cuando vamos a consumir un alimento no nos va a hacer mal. ¿A quién no le ha pasado de salir a comer y al otro día estar con vómitos, náuseas, diarrea por lo que se conoce como una enfermedad transmitida por alimento o por una intoxicación alimentaria? Bajo esa línea tenemos varias prácticas que no están bien y son habituales de hacer en caso", destacó.

Una de ellas es, "vemos una fruta y uno se levanta a la mañana o después de comer dice, me voy a comer una manzana, agarra la única manzana que le quedaba en la casa y se da cuenta de que está medio machucada en un costado, la corta y se come lo demás, eso está mal. Porque lo que sucede es un crecimiento microbiano, en este caso crecen hongos y mohos. Los mohos son riesgosos porque está la posibilidad que nos genere una enfermedad respiratoria. El moho se caracteriza por ser un problema a nivel respiratorio y sin ir más lejos el alimento está podrido. El que tenga un crecimiento visible, como el caso de un limón podrido, eso nos indica que hay un crecimiento, hay un deterioro del alimento que ya no es apto para su consumo".

"Hay diferentes maneras de catalogar a los microorganismos. Tenemos microorganismos que son buchones, en el caso de la frutilla que vemos un crecimiento de ese hongo con pelusa que indica una alteración y te dicen; no te comas esto. Donde tengo un crecimiento de un hongo, un moho en una fruta puede haber crecimiento de microorganismos que nos estamos viendo y que son riesgosos. Después tenemos microorganismo que son beneficiosos para el alimento, cuando uno toma un yogur, el prebiótico, los quesos", explicó.

Y añadió: "Sin ir más lejos uno se toma un vino una cerveza donde se utilizaron microorganismos para generar alcohol en el vino. Son levaduras que están cumpliendo una función en el alimento. Uno se come un queso roquefort y tiene una alteración microbiana que es visible, y se entienden que son microorganismos que están cumpliendo una función en el alimento y sabemos que son microorganismos que no van a causar daño. Distinto es el caso de la carne picada, molida, uno mira la carne picada y la puede dejar en la mesada durante 6 horas y la carne a nivel orgánico, el aroma va a estar bien, pero si como eso me va a hacer mal".

En cuanto a los agroquímicos son aquellas sustancias químicas empleadas en la agricultura con el fin de mantener y conservar los cultivos vegetales y animales, marcó que, "depende del agroquímico. Hay varios que están hoy prohibidos. En muchos casos lo que sucede en este es terreno un poco complicado. Lo que sucede en muchos casos es que no se conocen los efectos a largo plazo de ciertos agroquímicos. En otros tipos de productos, sin ir más lejos en los abonos que se utilizan para fertilizar la tierra está demostrado que no hay problema, que son necesarios".

"Pero es difícil por sí o por no que vaya a ser un problema sin haber visto los efectos a largo plazo. Tener una plantación de hectáreas de manzana o pera y que todo se ponga feo por una invasión masiva de un parásito es un problema. En el caso de las manzanas podemos tener crecimiento de hongos que generan microtoxinas que son muy nocivas para el cuerpo. Pueden causar cáncer y la manera de evitarlo es con el uso de agroquímicos, así que tiene su beneficio el agroquímico".

Abordando temas que son más familiares y que no conocen tanto, reflexionó: "Dentro de lo familiar algo que es bueno recordar es evitar lo que se conoce como contaminación cruzada que es no utilizar los mismos utensilios para cortar una pata muslo y después cortar una ensalada. El caso menos conocido es el de los huevos porque cuando uno va y compra una heladera y nota algo común, todas traen la huevera en la puerta. Lo primero que se tiene que hacer es sacar esa huevera de la heladera, no la usen. Está bueno guardarlos en frío porque les alarga la vida útil, la cuestión es que si están sometidos a la atmósfera externa que tiene la heladera, se secan a los productos. Entonces le quitan humedad al huevo y hacen que su vida útil se menor".

Aconsejó que, "la manera correcta de guardarlos es un recipiente que sea hermético. Lo otro que no tenemos que hacer es lavar los huevos, sino que hay que evitar el uso de agua, hay que hacer un lavado en seco. Si tengo un huevo que tiene excremento de gallina lo que tengo que hacer es un lavado en seco. Tengo un cepillo a mano le quito la mayor carga que tenga de suciedad y lo guardo en seco. Porque cuando lo humedezco para lavarlo lo que hago es aumentar la porosidad de la cáscara y estoy permitiendo que toda la carga bacteriana que estaba en el exterior ingrese dentro de la clara y contaminen el huevo".