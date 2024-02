Lo dice la ciencia: el trabajo remoto ayuda a mejorar el medio ambiente

El empleo remoto produce menos cantidad de emisiones que generan el calentamiento global y, además, reduce 50% la huella de carbono. Este es el resultado de un estudio realizado por la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, en Estados Unidos, que indica, además, que quienes trabajan en forma presencial perjudican el ambiente al potenciar la emisión de gases.

Este estudio se basa en varias fuentes de datos, como la Encuesta de Consumo de Energía Residencial de la Administración de Información Energética de Estados Unidos, y los datos de los empleados de Microsoft sobre comportamientos de desplazamiento y teletrabajo.

El sondeo demostró que el trabajo remoto puede reducir la huella de carbono de una persona en más de 50% si es que se deja de trabajar presencialmente. Al mismo tiempo, sostiene que los horarios híbridos también podrían reducir las emisiones entre 11 y 29%.

Terminado el estudio se llegó a una conclusión: la modalidad de trabajo remoto puede reducir las emisiones de carbono por el menor consumo de energía en las oficinas y en los desplazamientos.

Pero los investigadores hicieron énfasis en que no se trata solo de asignar al azar cualquier número de días para trabajar desde casa, sino de implementar un enfoque estratégico y planificado que contribuya efectivamente a la protección del ambiente.

Trabajo híbrido: ¿amigo del ambiente?

La investigación de la revista alerta que un trabajo híbrido, en el que los empleados trabajan desde casa solo un día, no tendrá un impacto sustancial, porque no se alcanzan a detectar la reducción mínima de las emisiones de carbono.

Por fuera del estudio, John Trougakos, quien es profesor de gestión en la Universidad de Toronto en Scarborough y ha realizado investigaciones sobre modelos de trabajo híbridos y remotos, señaló que proporciona información valiosa para la toma de decisiones, también recomendó no considerarla como una verdad absoluta.