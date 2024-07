Ley de Imputabilidad: "Hay que ver si queremos resolver cosas, o simplemente dar un mensaje"

El Congreso Nacional debatirá, una vez más, un proyecto para bajar la edad de imputabilidad, que actualmente es de 16 años. Esta propuesta oficial, que fue promesa de campaña de Javier Milei, comenzó a tratarse este miércoles en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados. En él se plantea un régimen penal juvenil especial, para jóvenes desde los 13 años, aunque desde la oposición plantean que sea a partir de las 14.

Eugenia Alianello (Dip. Nacional por Chubut - UxP)

Uno de los legisladores afectados al tratamiento de este proyecto es Eugenia Alianello, diputada nacional por Unión por la Patria, por Chubut. En diálogo con Sin Verso (lunes a viernes de 9 a 12 por Ciudadano News 91.7), dijo que "está convocado el plenario de comisiones para empezar a tratar este proyecto, pero hay propuestas de otros bloques que también se pondrán en consideración. En lo personal -comenta Alianello-, el debate es mucho más profundo y serio que simplemente bajar la edad: está comprobado que bajar la edad no resuelve el problema".

La legisladora considera que hay que hacer un análisis más profundo, desde el sistema de protección de derechos. "Hay una ley nacional vigente desde el 2005, Mendoza fue la primera provincia argentina en tener Ley de Niñez, y la segunda fue Chubut. Hay mucho que revisar, sobre todo para saber si solo queremos dar un mensaje a un sector de la sociedad, o realmente resolver las dificultades que tenemos con los jóvenes, que no es un problema de hoy".

Ley de Imputabilidad

"La modificación y creación del régimen penal juvenil lleva pendiente muchos años, y tenemos que buscar soluciones que no sean solo un mensaje oportunista y político, como el que en estos momentos intenta dar la ministra (Patricia) Bullrich", objeta la entrevistada. Y en este mismo sentido, sostiene que no se puede tratar como adulto a un niño o un adolescente. "Hay tratados internacionales que dicen esto, hay mucha documentación que acompaña esta medida y que cuestiona esta posición, porque no se encuentran en pleno desarrollo físico y cognitivo", explica.

Es que, según sus palabras, ha pasado que en los delitos cometidos por adolescentes hay adultos detrás. "Si hoy se baja a 13, van a ser cada vez menores. La respuesta central es qué queremos hacer con los adolescentes de nuestro país. Si el primer contacto que tiene un adolescente con el Estado es cuando tiene una causa o una denuncia, o una presunción, estamos en problemas. El sistema de protección integral tiene que ser fortalecido, y no es solo una cuestión de este gobierno: hace mucho que tenemos que revisar el fortalecimiento de ese sistema, que aborda a los niños desde su nacimiento", enfatiza Alianello.

Ley de Imputabilidad

"Que un adolescente sea no punible, no quiere decir que sea impune. La creación de un régimen penal aborda puntualmente eso, y todas las provincias tienen sistema de protección de derechos, o servicio de protección de derechos locales", explica la diputada nacional. "El debate debe ser profundo y serio, y no deberíamos estigmatizar o instalar la idea de que porque no es punible, el adolescente es impune. Tiene que haber una reparación para la víctima, y crear conciencia en el adolescente que cometió un delito. No hay que cargar las tintas con desinformación, y debemos saber que hay que encontrar la solución. Es indiscutible que hay que tratar con rapidez el régimen penal", concluye Eugenia Alianello.