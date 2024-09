Una mujer fue hallada sin vida en su vivienda y por eso su pareja fue detenida

En la noche del lunes, alrededor de las 20.30, una llamada al 911 alertó sobre una emergencia médica en una vivienda ubicada en Puente del Indio 7976, Rosario. Al llegar al lugar, los efectivos policiales se encontraron con una escena desgarradora: Catalina Fernanda H., de 35 años, yacía sin vida en el comedor de su casa, con quemaduras en el cuerpo.

Primeros testimonios y detención

Diego Cristian M., pareja de la víctima, fue quien realizó la llamada de emergencia. Según sus declaraciones, "encontré a Catalina tendida en el suelo, sin signos vitales". La Fiscalía de Homicidios Dolosos, a cargo de la fiscal María de los Ángeles Granato, fue notificada de inmediato y se solicitó la presencia del personal del Sies, quienes confirmaron el deceso de la mujer.

Investigación en curso

Hasta el momento, las causas del fallecimiento no han sido establecidas, por lo que el caso fue caratulado como "muerte dudosa". El Ministerio Público de la Acusación informó que "aún no está clara la mecánica del hecho" y agregaron: "Algunos indicadores pueden dar cuenta de un suicidio, pero no está claro. Por eso se solicitó autopsia y secuestro con pericia de celulares que se hallaron en el lugar del hecho. La pareja de la fallecida permanece demorada hasta que se realice la pericia de celulares".

Expectativa y conmoción

La comunidad de Rosario se encuentra conmocionada por el trágico suceso, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos. La fiscal Granato y la Policía de Investigaciones trabajan arduamente para determinar las circunstancias que rodearon la muerte de Catalina Fernanda H.