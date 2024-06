Horacio Puebla, el publicista argentino que mejoró la vida de Ecuador

Ecuador celebra actualmente el hecho de haberle cambiado la realidad a un 10% de su población luego de haber convertido sus basureros en unidades operadas por profesionales de la circularidad de los desperdicios.

Esto lo logró el país gobernado por Daniel Noboa, gracias al aporte de un creativo argentino, oriundo de la provincia de Mendoza, quien elaboró un plan que ha mejorado la vida y la realidad de una buena parte del país latinoamericano.

Horacio "Chacho" Puebla, publicista, recordó en el noticiero en vivo de Ciudadano News, El Interactivo:

"Me fui hace tiempo a vivir afuera, a Chile, Portugal, España, Francia y hace unos años fundamos con mi mujer una especie de agencia, una consultora y trabajamos con empresas para llevarlos en el camino de la sostenibilidad".

"Me dediqué mucho a la publicidad tradicional durante casi 30 años y entonces eso me dio una visión de entender el negocio, entender el problema a gran escala en todos los lugares que pasa en el mundo porque manejaba cuentas mundiales, eso me ayudó a entender el impacto que tenía el trabajo que hacíamos y el trabajo de nuestros clientes", describió.

Entonces, "decidí cambiar y utilizar ese poder que tenía para intentar hacer las cosas para que podamos vivir con más equilibrio con la naturaleza y una ciudad más justa, creamos Felicidad y uno de los trabajos que pudimos hacer es este porque teníamos relación con el que iba a ser ministro de Ecuador, entonces veníamos diseñando cuáles eran las mejores resoluciones para poder taclear los problemas ambientales".

"Los problemas de la sostenibilidad son tres, el primero es que todo el trabajo es en silo, o sea cada uno trabaja por su lado, no se integra el trabajo, cada uno corre por su lado como puede en su cabeza y eso hace que el impacto sea menor o que no haya ningún tipo de impacto.

"Lo que hicimos es unir todos los ministerios en un foco común que es la transición ecológica. En esto hay varios que tienen ese intento, pero no son vinculantes por ley, son buenas voluntades de los gobiernos, de las empresas. El tercero tiene que ver con la escalabilidad, hay buenas soluciones en la sostenibilidad, pasa que cómo escalas, eso a que pueda explicarse en distintas geografías del planeta", reflexionó.

Según Puebla, "necesitabas una solución que tuviera las tres cosas y es lo que hicimos cuando le ofrecimos a Ecuador, le ofrecimos una legalización y eso hizo que todos los ministerios de Ecuador trabajaran con el mismo foco que es la transición ecológica y los resultados fueron increíbles, hicieron el canje de deuda de biodiversidad más grande de la historia de la humanidad, esto significa que les perdonaron 1600 millones de dólares que era la deuda externa de ellos, se la cambiaron para que pudieran proteger el medioambiente, aparte de inyecciones de dinero que recibían por las políticas ambientales que tomaban".

"Ellos mejoraron un 10% la población de Ecuador porque convirtió a lo que llamamos los basureros, los que levantan la basura, los convirtió en profesionales de la circularidad de los desperdicios. La basura es un material que o lo volvés a procesar o haces algo con eso, pero no existe el concepto de basura en la naturaleza, es un concepto humano, de esto no sirve".

"Desde Felicidad, la verdad que no fuimos muchos porque es un equipo técnico, habremos sido unas 6 personas en total, pero eso se lo das al gobierno y el gobierno lo implementa en toda su estructura, imagínate que fueron 3 años de implementación, miles de personas participaron"

"Esto que ven es el resultado de 3 años de trabajo que tuvo ese reconocimiento en el Festival del Sol, que lo utilizamos para que el agente sepa que esto existe, que esto se puede hacer, es una forma de pensar que podemos tener las personas creativas. Si bien la idea no es mía, es de gente que está en la empresa, que trabaja para mí porque es lo que buscamos, buscamos soluciones creativas para intentar resolver el problema de la crisis climática", manifestó.

Mirando al futuro inminente, consideró que, "con lo que va a pasar en los próximos años, el aplastamiento que vamos a tener con la inteligencia artificial en todos los ámbitos creativos, creo que es importante hacer ese ejercicio de apostar a la creatividad y entender que la creatividad tiene muchos frentes".

"Todo lo que hacemos es creativo, eso se puede profesionalizar, la mayoría de la gente no lo sabe. No hay un atajo, es sentarse todos los días sin parar, olvidarte que tenés un móvil porque es un aniquilador de ideas". culminó diciendo el publicista.