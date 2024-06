"Hay empresas que van a tener que pagar el aguinaldo en cuotas"

Un informe de la Asociación de Empresarios Nacionales indica que hay 73.500 pequeñas y medianas empresas menos que en el año 2011. Esto significa que la gestión de Javier Milei comenzó con una base de 537.678 emprendimientos comerciales, una situación que, al decir de los entendidos, es "un tsunami que pasa lento, y que se llevará puestos a cientos de miles de empresas con el efecto negativo que eso supone".

Uno de los referentes principales de las pequeñas y medianas empresas es Mauro González, presidente de la Confederación Federal PyME Argentina. En diálogo con Sin Verso (lunes a viernes de 9 a 12, por Ciudadano News 91.7), comentó que "la situación de nuestro sector es angustiante. Todas las variables están a la baja y, por otro lado, tenemos variables que están al alza, como el aumento de las tarifas y el rebote de la inflación que se espera para junio. Esto ha impactado enormemente, y de manera negativa".

Para detallar este último concepto, González expresó que "el impacto que se ha generado desde enero golpea, en primer término, al recorte de horas extras, el adelantamiento de vacaciones, y la suspensión de turnos. Hoy estamos a mitad de año, y ya se consideran despidos en diferentes actividades. Y no se trata del área comercial o industrial, sino de una situación general. Se ha acelerado una baja en el empleo, y esto crea una situación complicada. Hoy se habla de empresas que están tomando créditos para poder hacer frente al pago del aguinaldo".

El referente de las PyME se lamentó diciendo que "la situación es angustiante, porque no vemos rebote. Esa V de la que se hablaba en campaña hoy bien podría ser una U, pero el escenario real es una L. Y paradójicamente, hoy se habla de una posible devaluación, porque hay una presión del FMI a que se devalúe, donde no se liquidan las divisas del sector agroexportador, y esto genera tensión. No solamente repercute en el empleo, sino en el consumo. Es un rompecabezas imposible de armar", se queja.

El dato que estremece es que, hasta mayo, se habían perdido 120 mil puestos de trabajo, en su mayoría del sector de la producción. "Eso tiene que ver con el parate de la obra pública, al que acompaña el sector industrial, y por último el estatal, donde se ha cesanteado a muchos trabajadores. Este recorte ha generado que el gobierno deje a mucha gente en la calle", explicó.

Posibles panoramas a futuro

Ante las preguntas de Rebeca Miranda y Gabriel Landart, Mauro González explicó que "el problema es que estamos en una recesión, donde el poder adquisitivo del trabajador está perdiendo permanentemente contra la inflación. No comparto la mirada del presidente, que dice que los salarios le están ganando a la inflación, hay una mirada muy sesgada en ese análisis: si aumentan los alquileres, si aumentan las tarifas energéticas, y si los salarios no acompañan esos aumentos, el dinero no vuelve al mercado ni al consumo". Los rubros que no entran en los de primera necesidad, como el textil, el marroquinero o los electrodomésticos, "son los que más sufren", expresa.

Cabe mencionar que varios formadores de precios exageraron bastante el acto de especular ante una posible o futura suba de insumos. "No es el caso de las PyMEs -explicó González-, quizá los insumos difundidos, y algunas empresas monopólicas u oligopólicas tomaron esa actitud en diciembre, más que nada con la devaluación que se generó. Pero no es lo que pasa en la economía local, en lo cotidiando", culminó.