Explotación laboral en Cuyo: la dura realidad del campo agroalimentario

Dura realidad muestra el campo laboral de la producción agroalimentaria de la economía regional de Cuyo. Siguen las cuestionadas prácticas de explotación laborar en trabajadores rurales y sus familias. Panorama, aún más complicado cuando de los somete a esclavitud y encierro, prácticas en personas migrantes.

Aspectos de los que habló con Ciudadano News el titular del RENATRE en Mendoza, Gustavo Zone: "Se están haciendo operativos de rutina en conjunto con la UATRE, el sindicado y los distintos organismos que tienen competencia en la fiscalización laboral como la Secretearía de Trabajo de la Nación y de la Secretaría de Trabajo de la Provincia".

Sobre el número de casos registrados, detalló: "Hablando principalmente de indicios de explotación laboral, si se han encontrado en el último año, más o menos hemos estado alrededor de los 14 casos de detección de indicios de explotación laboral, donde no es escaso el pago nulo, no tienen condiciones de vivienda digna, no hay agua y están restringidos en su libertad para moverse de la finca o les retienen el DNI o les prohíben la salida del lugar de trabajo"

Sobre cómo se realizan los procedimientos, destacó: "Nosotros al detectar inicio de explotación laboral hacemos la denuncia inmediata al 145 y eso pasa a la PROTEX. Ahí se deriva a la fiscalía o al juzgado de turno y ellos intervienen con una tarea investigativa previa y el posterior allanamiento.

Una vez que sucede eso, a las víctimas o a las posibles víctimas de trata laboral la PROTEX es la encargada de asistir a estas a través del Programa Nacional de Rescate y junto con el punto focal provincial. Y generalmente lo que hace la fiscalía o el juzgado es convocar a las fuerzas federales. Al ser un delito federal interviene Gendarmería o la Policía Federal".

Para el dirigente ruralista el tema de la explotación laboral en el ámbito rural, es parte de lo que hoy ocurre en el país: "Mirá, no estamos ajenos a lo que es la realidad de la actualidad del país, pero tratamos de, con todas estas intervenciones que nosotros hacemos, estas fiscalizaciones de rutina que se hacen con los distintos organismos, es paliar la situación del trabajador que se encuentra en una situación que no es la adecuada".

"Tratamos de mirar que estén registrados debidamente, que tengan sus elementos de seguridad social, sus elementos de seguridad de higiene, que estén bien remunerados, que tengan las horas de descanso que establece la ley.

Así que tratamos de hacer cumplir todo lo que establece la Ley 26.727, que es la que regula el trabajo, horario y en ese marco tratamos de darle la garantía al trabajador de que sus derechos se cumplan".

Producción periodística: Daniel Gallardo.