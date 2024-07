Error al acuñarla: cómo es la moneda de $1 argentino que vale millones

El mundo de la numismática tiene una verdadera enciclopedia de anécdotas y datos raros. Los coleccionistas de monedas son hombres y mujeres comunes, pero que pueden pagar sumas siderales por piezas antiguas fuera de circulación. Sin embargo, y para sumar lo que de vez en cuando se convierte en viral, hay una moneda argentina que le está quitando el sueño a más de uno.

Se trata de la moneda de 1 peso, aquella circunferencia de metal plateado por fuera, pero que por dentro imitaba la primera moneda patria. Existen varios ejemplares de ella que, aunque cueste creerlo, pueden tener un valor cercano al $ 1.300.000. El origen de este caso en particular tiene que ver con el lugar en que estas monedas fueron acuñadas.

Moneda de 1 peso

Las monedas de 1 peso argentino tuvieron su origen de diseño en la República Argentina, pero por diversas razones (varias de ellas relacionadas con la maquinaria capaza de acuñarlas), tuvieron que ser 'fabricadas' en el extranjero. En particular, las monedas que protagonizan esta nota se acuñaron en el Reino Unido, y en total se trata de unos 56 millones de piezas mal hechas.

La frase que contenía aquella vieja primera moneda patria tenía una leyenda en el borde: "Provincias del Río de la Plata". Sin embargo, no se sabe si por apuro o por torpeza, los británicos fabricaron algunas de nuestras monedas con la frase "ProvinGias del Río de la Plata". Una G por una C. De no conocer el idioma, esto no sería más que un fallo estético. Pero los que hablamos español sabemos qué es una provincia, aunque jamás sepamos qué es una "provinGia".

Moneda de 1 peso

Para saber si una de estas monedas tiene valor, hará falta prestar atención a detalles como errores de impresión, fechas y condiciones de conservación. Las monedas de 1 peso con el error ortográfico mencionado son un ejemplo de cómo una imperfección incrementa su valor de manera extraordinaria.

Si tenés monedas de 1 peso de la década del 90, revisalas cuidadosamente. Podrías tener una pieza que vale una fortuna. La numismática no solamente preserva la historia: también puede convertir una simple moneda en un valioso tesoro.