Los fans de Oasis revolucionaron las redes sociales

Mientras el nombre de Oasis era tendencia en redes sociales este domingo, las y los fans del grupo se ilusionan con un posible retorno de la célebre banda de Manchester en 2025.

Según publicó The Times, el grupo que fundaron Liam y Noel Gallagher habría acordado ofrecer una serie de diez shows en el estadio de Wembley (Londres) en el verano boreal del próximo año.

A esa seguidilla, le sumarían una presentación más en un predio mancuriano, probablemente, el Heaton Park, siempre de acuerdo a la información del diario británico.

Se rumorea que Oasis podría ser cabeza de cartel de la próxima edición del Festival de Glastonbury.

Un rato antes de un tuit viral que compartió Liam, el medio inglés The Sunday Times abrió la puerta al regreso de la banda en 2025. "Noel y Liam Gallagher parecen haber solucionado sus diferencias y, si la tregua se mantiene, ofrecerán conciertos multitudinarios en Londres y en el Heaton Park de Manchester en 2025", informó el sábado el periodista Jonatha Dean.

Un seguidor de la banda preguntó a Liam si los rumores del regreso son ciertos, a lo que él contestó: "Sinceramente, no he oído ni pío".

El tuit que ilusiona

Sin embargo, este domingo llegó la publicación enigmática que fue tendencia en todo el mundo. "27.08.04. 8am", es lo único que aparece en el breve video publicado en X por la cuenta de Oasis, y luego por los hermanos Gallagher.

Hace poco, Noel se había mostrado contrariado en una entrevista con la TV mexicana cuando le preguntaron por una posible vuelta.

"No es personal, pero resiento que me hagan esa pregunta cada vez que doy una maldita entrevista porque, sabes, se acabó. Y si alguna vez (Oasis) regresara no lo estaría anunciando en la televisión mexicana", sentenció entonces.