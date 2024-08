Equilibrio y reducción del estrés, los principales beneficios del reiki

El reiki es una práctica que combina la espiritualidad y la medicina, y que es conocida de varias maneras. Hay quienes lo definen como un sistema de armonización natural, mientras que otras personas hablan de terapias de energía y lo describen como un tipo de medicina alternativa.

Daia Giorlando, maestra en reiki, destacó en el noticiero de Ciudadano News, El Interactivo: "Un poco lo que es el origen del Reiki es una tradición oriental. Cada sesión tiene una duración de 1 hora, eso va acorde con la persona reikista y con la persona que quiere recibir el Reiki. Se pueden hacer sesiones a distancia y presenciales. Lo que hace reiki, se trabaja con el cuerpo sutil o sea con el campo energético de los chacras. Como es una medicina oriental está acompañada con muchas terapias como yoga, taichí, que tienen en común la respiración".

"Es muy importante el arte de la respiración entonces lo que hace tanto el reikista, que lleva a cabo la sección, comunica al paciente qué tipo de respiración debe tener, cómo debe relajar su cuerpo y en ese momento cuando la persona se relaja el reikista lo que hace con la imposición de sus manos. Que no justamente tienen que tocar al paciente, sino con dos centímetros de distancia al cuerpo de la persona pueden ir canalizando", explicó.

Sobre la utilización de las manos, "si bien el reikista es una canal, tiene que pasar por cuatro niveles que son cuatro momentos de estudio y de integración de lo que se va estudiando, de lo que se va reconociendo, lo que es la energía universal de reiki. Entonces lo que hace es imponer esa conciencia de ser un canal, sino aplicar la simbología que son símbolos ancestrales, sagrados, con orientaciones japonesa, con mantras", dijo.

"No hace falta creer en algo o ser de una religión, los practicantes de reiki, son de diferentes ideológicas, diferentes filosofías, están expandido por todo el mundo, por eso también hay diferentes tipos de reiki. La realidad es que en la primera sesión se siente un alivio, dependiendo de la patología que se quiere tratar, si es una enfermedad terminal, si es ansiedad, nervios", señaló.

Contando su experiencia personal, recordó: "En mi búsqueda fue porque quería rendir en la universidad y me pasaba que me brotaba entera, llena de nervios, y una amiga reikista me dijo anda a tal persona y ahí empecé mi camino, conociendo desde mi lugar de paciente lo que era reikista, ahí fue un antes y un después. Después empecé a profundizar, estudié dos veces el reiki, son cuatro niveles".

"El reiki también es una filosofía de vida, va muy acompañado de yoga, taichí porque tienen orientación de China, Japón. El reiki acompaña a la persona, no da diagnósticos, no da recetarios, solo acompaña la cuestión que está sintiendo la persona en su momento, pero es muy importante cambiar la conciencia de los hábitos porque si trato a una persona que le duelen los hombros y yo puedo saber qué está sostenemos demás en la vida o haciendo prácticas o ejercicios que le están haciendo dólar, vamos a ir acompañando todo el origen del padecimiento", consideró.

Y añadió: "Si te duelen los hombros el reikista va a ayudar a calmar esa sensación y lo va a sentir, pero si vas a volver al gimnasio y vas a hacer los mismos ejercicios que te hacen dolores, es como que tiene que haber una correlación de cambiar los hábitos tanto los alimenticios. No solamente alimentos de los que consumimos, sino de lo que consumió visualmente, de lo que escuchamos. Implica una disciplina que tengamos una responsabilidad absoluta de cómo las vemos, como las percibimos y cómo queremos manifestarlas. Cambiar una perspectiva de vida sobre todo el ámbito que queremos mejorar".

"A la gente le digo, si quiere probar una sesión, es una sesión muy amorosa, la verdad que no implica en creer en algo, solo que se dejen llevar y lo sientan", aconsejó.

"Reiki tiene unos principios que son como mantras, uno de ellos es No te preocupes, ocúpate. En vez de dedicar tiempo en estar preocupados y en generar angustias, es qué podemos hacer al respecto, para tratar esa preocupación, nos ocupamos, y ahí empezamos a generar el movimiento", cerró.