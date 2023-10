Oscar Forni vendía rosquitas allá por 2020. Nunca se imaginó que un insulto le iba a cambiar la vida.

En Santa Elena, provincia de Entre Ríos, Forni intentaba ayudar a su mamá a vender sus productos dulces en la costanera de la ciudad. Además, era un buen alumno y conducía un programa de radio escolar. De repente, mientras ofrecía las rosquitas, una chica pasó en moto y, sin detenerse, le gritó: “mugriento”.

Foto: Facebook / Oscar Forni

En su cuenta de Facebook, Forni reflexionó: “Les cuento lo que me paso hoy. Estaba vendiendo rosquitas cerca del balneario y pasa una chica en moto. Yo no dije nada, no grite nada y me dice mugriento. ¿Y porque me dice mugriento la chica? Si cada uno puede que viva de lo que vende y si no vende no puede llevar el pan a su casa o si no vende no como en el día o pasado nadie sabe su situación.

Foto: Facebook / Oscar Forni

Pero la chica que me dijo mugriento es porque no sabe lo que es ganarse su plata para comprarse lo que quiera porque siempre tuvo todo de arriba piensa que la gente que vende en calle es mugriento pero es la gente más humilde que puede existir "

Sin embargo, en vez de ser algo que lo aplastara, lo llevó a redoblar su esfuerzo y crecer. Terminó el secundario en el plan Fines y logró ingresar como soldado voluntario en el cuerpo de Granaderos.

En ese cuerpo fue distinguido como Mejor Camarada en el Regimiento de Granaderos a Caballos del General José de San Martín, en Palermo. "Mirá mamá, lo logré", le dijo a su madre mientras sonreía de felicidad.

"La verdad es que estoy muy orgulloso de mí mismo y contento con la gente que desde lejos me sigue apoyando con palabras de aliento y motivación", expresó en una entrevista con el diario Uno de Entre Ríos.