Encuesta: "El 56% de los argentinos está convencido de que el plan económico no funciona"

Si bien la gestión Milei arrancó con el pie derecho (un 56% de aprobación), las cosas han cambiado sutilmente en estos últimos meses. Según una encuesta de Zuban Córdoba y Asociados, más del 51% de los consultados cree que la gestión económica del libertario está fracasando, un 70% dijo que la economía personal empeoró desde la asunción presidencial, y un 55% considera que el mandatario no es capaz de controlar el precio del dólar.

Facundo Londero es politólogo, y también miembro de dicha consultora, y se prestó a un diálogo en Sin Verso (lunes a viernes de 9 a 12, por Ciudadano News 91.7) para analizar los números que arrojó dijo trabajo. "Es una estimación nacional de hace 10 días, con 1.400 casos a nivel nacional.

Allí se tocaron los conglomerados urbanos más grandes del país (según el INDEC), y vemos que la gestión de Javier Milei es aprobada, actualmente, por el 44% de los argentinos, lo que representa una baja de 11 puntos de capital político en apenas ocho meses de gobierno".

Facundo Londero

"Para los argentinos, lo principal ya no es solamente la inflación, sino que empiezan a surgir otras variables: el poder adquisitivo, las cuentas del día a día, llegar a fin de mes, o el tema del empleo. La gente también está interesada en conseguir un trabajo en condiciones decentes, con horarios acordes, no tener que trabajar en dos o tres lugares para llegar a fin de mes, y todo el resto de la problemática que aparece cuando hay crisis grandes", explicó el politólogo.

Londero sostiene que actualmente hay una gestión nacional que sigue perdiendo algunos puntos de capital político, con una microeconomía que no funciona, y que se traduce también en incertidumbre, tanto para simpatizantes como también aquellos que no votaron por Javier Milei. "Y además, hay un 56% de los argentinos que cree que el plan económico no funciona, un 63% que considera que la pobreza aumentó en los últimos meses, y un 70% que cree que estamos peor económicamente que hace siete meses", pondera el referente de la encuestadora.

Javier Milei y Luis Caputo

Con las consultas de Rebeca Miranda y Gabriel Landart, conductores del programa, Londero iba desgranando números y datos. "No se está dando el cumplimiento de gestión que se prometió en campaña, sino que hay un desgaste de un relato de la economía. En un momento era la Ley Bases: hace un mes que está vigente, y todavía no hay algo favorable para la sociedad, porque por más que se vean algunas mejoras en lo macroeconómico, lo micro es fundamental para la sociedad. Y es ahí donde está el gran meollo de la gestión: ver qué pasa con los sectores más vulnerables de la sociedad", indica el entrevistado.

Números y más números

La encuesta de Zuban Córdoba y Asociados dio algunos guarismos a los que hay que prestar atención. "El 46% de los argentinos cree que tiene que haber cambios profundos dentro de la misma gestión, y el 52% le da todavía algún tipo de tolerancia. Y de ese 52%, hay un 7% que le da menos de seis meses: ahí está el votante pendular que va cambiando su voto según lo pragmático y el bolsillo", indica Londero. Y al mismo tiempo, recuerda que estos datos son esenciales para las próximas elecciones legislativas.

Javier Milei

"Habrá que ver qué sucede en estos meses con los cumplimentos de la gestión económica, si será para todos los sectores por igual o no. La sociedad es la que dirá hasta qué momento podemos aguantar tanto esfuerzo y sacrificio, si no vemos nada a favor. Un mes en la Argentina es un año en otro país, todo va cambiando con rapidez", explica.

Facundo Londero expresó que esta encuesta se realiza todos los meses. "En agosto lo haremos según el contexto que haya. Es muy probable que en dos o tres semanas tengamos datos frescos", aseguró. "Estamos tratando de analizar el contexto y coyuntura de dónde estamos parados, y desde dónde se puede determinar el rumbo de las gestiones", finalizó.