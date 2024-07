"El Pacto de Mayo es un camino de desarrollo, pero hay que construir consensos"

Un expresidente y varios mandatarios provinciales presentes. Una fecha patria, en la provincia donde la Independencia vio la luz. Y un 'pacto' firmado en un mes que no corresponde al de su nombre. El Pacto de Mayo, rubricado por Javier Milei en Tucumán, contiene 10 puntos esenciales que, junto a la Ley Bases y el Pacto Fiscal, son una de las apuestas políticas de la primera parte del gobierno del libertario.

Para conocer un poco más los alcances de dicho Pacto, la producción de Sin Verso (lunes a viernes de 9 a 12 por Ciudadano News 91.7) se puso en contacto con Pablo Cervi, diputado neuquino por la UCR. En el envío, el legislador dijo que "es un buen primer paso, y genera enunciados de cosas basadas en la Constitución Nacional. Con eso se proclama hacia dónde debería ir un país en desarrollo. El desafío, ahora, es dar contenido a esos puntos, pero si queremos que sea lo que rija de acá a varios años, habrá que construir consensos mínimos para que perdure en el tiempo".

Pablo Cervi, legislador neuquino por la UCR

"Es la oportunidad de tener una línea de país y dejar de ir de una banquina a otra, como estamos acostumbrados. La historia de Argentina es que cambia el color político del gobierno, y quieren cambiar todo -explica Cervi-". Pero cabe hacer mención a la postura de la oposición no dialoguista: muchos referentes de la vereda opuesta consideran que el Pacto de Mayo no llevará a ningún lado, y que muchos de sus enunciados ya figuran en la Constitución. "Es buen momento para construir acuerdos mínimos, más allá de lo que dice la Constitución. De alguna manera hay que saber de qué manera se va a llegar a ese lugar al que pretendemos llegar", comentó.

Pacto de Mayo - Tucumán

"Estamos en momentos de grandes dificultades del país. Niños bajo la línea de pobreza, muchos argentinos que la pasan mal. Pero como está planteado el Pacto de Mayo, hay dudas, sobre todo en momentos en que estamos en una sociedad muy polarizada. Creo que el Congreso no puede estar exento de esta discusión, y debería hacer mención a la representatividad que hay con los gobernadores, los legisladores, y hasta los intendentes, que también son electores", explica Cervi. Ellos, añade, "son los que tienen el contacto directo con los vecinos".

Los que no estuvieron

El acto por el Día de la Independencia en la provincia de Tucumán tuvo invitados protocolares, pero también hubo ausencias. Y hay en el aire cierta sospecha de que quienes no estuvieron en el acto tendrán menos beneficios que los que sí estuvieron. "No, no creo que haya cierta discrecionalidad o predilección por una provincia u otra. Muchas veces termina consiguiendo más aquel que se opone. Y el acto de Tucumán fue un hecho simbólico, lo que viene ahora es darle contenido a los diez enunciados", afirma el diputado neuquino.

Pacto de Mayo

En este mismo sentido, asegura que "el Pacto contiene diez enunciados que se incluyeron por gestión de la UCR: la educación, que en principio no se había tenido en cuenta, es un punto de quiebre o de inflexión a partir del cual se empiecen a generar acuerdos. Ya hubo pactos en países como España, Brasil o Chile. Pueden cambiar los gobiernos, pero esos países no se han desviado de la senda de desarrollo o de política internacional", finalizó Cervi.