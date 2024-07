El Gobierno nacional prorrogó los vouchers educativos para colegios privados

El Gobierno nacional decidió prorrogar el programa de vouchers educativos para escuelas privadas de todo el país hasta el próximo diciembre. La medida fue publicada en el Boletín Oficial de este lunes.

El programa se lanzó oficialmente en marzo y ahora se decidió su prórroga hasta diciembre. El objetivo es "acompañar económicamente" a aquellas familias de clase cuyo ingreso familiar no supere los siete salarios mínimos, vitales y móviles. El aporte del Estado es de $27.198 por estudiante, pero la cuota del colegio no debe superar los $ $54.396. No obstante, en la publicación en el Boletín Oficial no hay referencia a una actualización de montos.

De todas maneras, la ayuda se calcula respecto a la cuota sin aporte estatal, por lo que la ayuda para una cuota de unos 50.000 pesos, la ayuda es de 8.000 pesos.

Con 833.211 estudiantes del nivel inicial, primario y secundario asistidos por el programa durante julio, desde el Gobierno nacional consideraron necesario extender la cobertura hasta fin de año.

Pasada la primera mitad del año escolar, el Ejecutivo anunció que continuará el programa, aunque sin modificaciones. Se continuará entregando el mismo aporte para colegios con cuotas bajas, aunque no se tuvo en cuenta los aumentos aplicados en el último tiempo.

En el Boletín Oficial, se deja establecido que se decidió "prorrogar el período de cobertura del Programa de asistencia "Vouchers Educativos" establecido en la Resolución de la Secretaría de Educación Nº90/24 hasta el mes de diciembre de 2024 para todos aquellos que hayan resultado adjudicatarios del Programa".

La resolución aclara que no se habilitarán nuevas inscripciones, sino que, simplemente, es una prórroga para los beneficiarios que ya hayan recibido el aporte durante mayo, junio y julio.