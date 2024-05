El día después del paro: reflexiones a nivel sociológico

"El Gobierno está en una situación delicada, porque no logra traccionar políticamente. Y en esta tensión, este paro es para tener en cuenta". La frase categórica le pertenece a Gustavo Mainardi, especialista en Comunicación Institucional y Política, sociólogo y docente.

En diálogo con Rebeca Miranda y Gabriel Landart, conductores de Sin Verso (lunes a viernes de 9 a 12 por Ciudadano News 91.7), el profesional hizo un racconto de lo ocurrido este último jueves, fecha en la que se realizó el segundo paro general contra el gobierno de Javier Milei.

Según los datos que maneja el entrevistado, "en Buenos Aires, Gran Buenos Aires y Ciudad Autónoma hubo un 70% de adhesión, y en Rosario un 80%. A esta última ciudad hay que sumarle un paro general del día anterior, pero de 48 horas. En este caso, fue el primer paro que se le hizo al gobernador Pullaro.

En el caso de Mendoza, no podría asegurar cómo estuvo, porque los medios no son tan federales y la información que nos llega es más bien fragmentada". Si bien Mainardi no contaba con este dato, la situación en la provincia cuyana fue prácticamente normal: los colectivos trabajaron un 60%, y el sector privado trabajó como siempre.

"En el caso de los docentes, hubo un 98,2% de presentismo", acota uno de los conductores. "Precisamente, el concepto 'presentismo' estuvo presente durante la gobernación de Reutemann. Ahora se ha reinstalado en la provincia de Santa Fe".

Gustavo Mainardi

Los docentes estatales en Santa Fe están nucleados en un gremio que históricamente tiene una lucha que proviene desde los 70, y se maneja a través de asambleas permanentes. Con esto, la decisión del paro se hizo en votaciones en todas las regionales de la provincia, escuela por escuela.

"Y el resultado fue 29.000 contra 1.500, una demostración de fuerzas muy importante", reflexiona el entrevistado. En este sentido, admite que la situación universitaria también atraviesa por momentos complicados".

"Nuestro salario aumentó apenas un 10% desde diciembre, porque el otro 6% que era de aumento se había pautado en la paritaria de octubre 2023. Tuvimos una inflación que supera el 100%, y nos terminan ofreciendo un 16%. Las partidas están congeladas desde 2023", se queja.

"El gobierno está atravesando una situación complicada, porque no logra traccionar políticamente. La información con la que se cuenta es que, en lo que respecta a la reforma laboral, es probable que la Ley vuelva a Diputados para una revisión".

"La tensión es permanente, y es un tema a tener en cuenta. Y en el sector externo -dice Mainardi- las cosas no están mejor, porque el Gobierno no cerró todavía un acuerdo con el FMI. No ingresan dólares genuinos a la economía, no hay un ingreso de divisas que permita acumular reservas en forma permantente y constante", detalla el sociólogo.