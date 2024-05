Dos ONGs presentaron sendos amparos contra el aumento del pasaje del Subte

Dos ONG’s presentaron una acción de amparo pidiendo la inconstitucionalidad del aumento del pasaje en el SUBTE.

Las organizaciones Observatorio del Derecho de la Ciudad y La Ciudad son quienes formularon el planteo en el marco del Expediente 5.5678/2024-0, que tramita en el fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires.

El planteo invoca la “vulneración de leyes y derechos” mediante la resolución que “aprobó un nuevo cuadro tarifario para la explotación del Servicio Subte”.

Según el escrito, esa norma incurrió en “la violación del artículo 24 de la Ley 4.472 al establecer una tarifa al usuario injusta e irrazonable” y al mismo tiempo “no cumple con promover el uso generalizado del SUBTE por el excesivo costo económico de la tarifa al usuario”.

Además –añade el texto- “viola el artículo 46 de la Constitución de la Ciudad y el 42 de la Constitución nacional, en tanto obligan a proteger patrimonio y el interés económico de los usuarios de los servicios públicos”.

“No se explicitó en los fundamentos de la Resolución de qué manera se tomó en cuenta las opiniones de la ciudadanía y las razones por las cuales desestimó cada una de las propuestas y consideraciones realizadas”, abundó el amparo.

La acción judicial fundamenta que “los antecedentes fácticos que tuvo en cuenta el órgano no se cumplieron: motivación, por errores groseros en los hechos que habrían justificado el aumento (en particular, la relación histórica relación entre la tarifa del colectivo y la tarifa al usuario del subte) y finalidad, en tanto, al fijar un aumento desmedido, no cumple con el propósito de promover el uso generalizado del subte”.

Otro amparo de la izquierda

La diputada nacional Myriam Bregman, del FIT, junto a legisladores porteños de ese espacio, presentó ante la Justicia un amparo para impedir que este viernes entre en vigencia el aumento del pasaje de subte, al que calificaron de "ilegal y fraudulento".

La presentación llevó las firmas de Bregman, los legisladores Alejandrina Barry y Patricio del Corro y el metrodelegado y dirigente del FIT, Claudio Dellecarbonara.

"Tras la publicación en el Boletín Oficial de un nuevo tarifazo en el subte, que pasa de los actuales $125 a $574, presentamos un amparo porque es escandaloso el aumento, estamos hablando de un servicio donde se viaja pésimo, algo que solo saben los trabajadores y trabajadoras que lo utilizan a diario a diferencia de los funcionarios", sostuvo la diputada nacional.

Bregman detalló que "en el esquema de incrementos en tres tramos, se trata de una suba de más del 500% en dos meses cuando el boleto costará $757".

Y agregó: "Una provocación de (el jefe de gobierno de la Ciudad, Jorge) Macri, que es un soldadito de (el presidente Javier) Milei. La ley indica que la tarifa se tiene que establecer con base en el salario mínimo vital y móvil".

Fuerte aumento desde este viernes

El aumento escalonado en el boleto de subte se empezará a aplicar desde este viernes 17, cuando un viaje pasará a costar $574, según precisó el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (CABA).

El incremento estaba estipulado que entre en vigencia el pasado 1 de mayo, pero finalmente se postergó hasta mediados del mes en curso, cuando la tarifa salte 359% y pase de los actuales $125 a $574. En tanto, el Premetro costará $200,90.

De esta manera, los nuevos valores del subte desde el 17 de mayo serán:

De 1 a 20 viajes mensuales: $574,00

De 21 a 30 viajes: $459,20

De 31 a 40 viajes: $401,80

De 41 viajes en adelante: $344,40

Las otras subas predeterminadas empezarán a regir en junio y en agosto. De esta manera, en el comienzo del sexto mes del año, se aplicará el segundo tramo del aumento y el boleto pasará a costar $650 para el subte y $227,5 para el Premetro.

Mientras que el tercer tramo de la actualización tarifaria se ejecutará desde el 1 de agosto y contará con un boleto diferenciado para los pasajeros que no tengan la tarjeta SUBE registrada a su nombre.

Al respecto, desde la empresa Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) indicaron que "quienes tengan la tarjeta registrada pagarán $757 el Subte y $264,95 el Premetro. De lo contrario, abonarán $859,07 y $300,67".

Valores para los usuarios que no tengan SUBE a su nombre:

De 1 a 20 viajes: $859,07

De 21 a 30 viajes: $687,25

De 31 a 40 viajes: $601,35

De 41 viajes en adelante: $515,44

A su vez, precisaron que "jubilados, pensionados, personas con discapacidad, personas trasplantadas y estudiantes primarios y secundarios seguirán viajando gratis” y aseguraron que “continuará la tarifa social y los descuentos por pasajero frecuente".