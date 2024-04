Diálogo con los Familiares de los Héroes de Malvinas

María Fernanda Araujo, diputada nacional de la Libertad Avanza, presidenta de la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas dialogó con Círculo Político (lunes a viernes, de 14 a 16, por 91.7 FM Ciudadano.News), y esto nos dijo sobre la memoria de los caídos y el reconocimiento a sus familiares:

Reflexión sobre el 42 aniversario del 2 de abril

“Extremadamente emocionados, como todos los años, como sucede en todos los 2 de abril, nosotros ya comenzamos el día de ayer a conmemorar esta fecha tan especial. Ayer toda la Comisión de Familiares fuimos invitados, como hace más de 20 años, a la ciudad de San Andrés de Giles, donde se hace una vigilia maravillosa, donde se conmemora a los 649 héroes que dieron la vida por la patria. También, hoy los familiares estuvieron en el acto del presidente de la Nación, donde se haya recordado, particularmente, a los familiares de los Caídos en Malvinas”, reflexionó la diputada.

“Lamentablemente, es un término que se viene obviando o se viene olvidando, porque todo entra en el término veterano de guerra. El veterano de guerra es el que volvió, el veterano de guerra es el que está acá, el que nos acompaña, pero se reconoció a los familiares de los héroes caídos. Así que bueno, más que agradecidos con el presidente Javier Milei, y con nuestra vicepresidente, claro”.

¿Cuál será la estrategia de la Libertad Avanza en el terreno diplomático para Malvinas?

“Yo estimo que la estrategia va a ser todo a través del diálogo. Que para nosotros es lo esencial poder tener diálogo con los isleños, poder tener diálogo con los británicos y que todo sea por vía de la paz, que podamos recuperar a nuestras islas. Pero, si estoy totalmente convencida como Argentina continental, que primero nos tenemos que recuperar como país, para después ir a recuperar la soberanía de nuestras islas, porque nos corresponde por derecho y por historia. Pero primero nos tenemos que recuperar como país, como hermanos. Existe una grieta terrible, han dejado el país devastado. Entonces, estoy convencida de que este Gobierno va a ir por el medio del diálogo”, explicó Araujo.

“Como presidenta de la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas y como hermana de un héroe caído, necesitamos recuperar ese diálogo, pero recuperar ese diálogo, aclaremos, no tiene nada que ver con la soberanía, porque uno con el enemigo se puede sentar a hablar. No tenemos que olvidar que en el cementerio están nuestras cruces, están nuestras tumbas y están los 649 nombres que nos esperan para poder recuperar los vuelos humanitarios. A través del diálogo nosotros necesitamos regresar a esas tierras sagradas, donde late el corazón de la patria”.

¿A través de qué organismos multilaterales se reclama ese diálogo por la soberanía?

La legisladora apuntó: “Se tendría que seguir con el diálogo porque durante esos cuarenta y dos años hubo muchos cortes de diálogo, por ejemplo, con el Gobierno anterior. Entonces cuando nosotros confrontamos volvemos al 82. Confrontar es volver al 82. Yo esto lo digo aparte, con la experiencia vivida de haber viajado a las islas, de haber hablado con los isleños, estoy convencida de que con amor se va a recuperar”.

“Nosotros tenemos que ser los primeros en enamorarlos para que ellos estén contentos, felices, porque, a ver, ¿Qué hacemos? Vamos a las islas y los echamos a todos”.

Hay un ambiente de rechazo a lo argentino en las islas ¿Alcanza con el diálogo?

“No siempre hubo diálogo, el tema es que nosotros tenemos que aprender a dialogar y no siempre hay diálogo. Y nosotros, los familiares cuando vamos, somos muy bien recibidos porque siempre fuimos con un extremo respeto. ¿Cómo no vamos a ir con respeto? Si ellos enterraron a nuestros muertos, hasta le hicieron un cementerio. El original está hecho por los británicos. La reforma del cementerio está hecha por nuestra institución, por la Comisión de Familiares"

Hemos tenido la experiencia de que fueron personas de color político, de la Cámpora, y han hecho pintadas, han escrito las paredes. Entonces, de esta manera, cuando nosotros damos dos pasos y suceden estas cosas, y vamos a vandalizar. Han ido al cementerio británico y se han llevado cosas del cementerio, entonces, cuando suceden estas cosas retrocedemos y así vamos a vivir retrocediendo”, explicó la diputada.

“Nosotros dejamos cosas en el cementerio argentino y cuando regresamos están en el mismo lugar, entonces esto es lo que nosotros tenemos que recuperar: el diálogo, y no solo eso, sino las acciones que tenemos nosotros con las islas o con los isleños. ¿O queremos otra guerra? Yo, como hermana de un héroe caído, doy el ejemplo, dado que la misma bomba que le cayó en la posición a mi hermano, cayó en mi hogar. Yo otra guerra no quiero. Claro que vamos a seguir luchando, pero por el medio de la paz para recuperar las islas. No sé si lo voy a ver yo o lo van a ver mis hijos, tal vez lo vean mis nietos. Ojalá las recuperemos como argentinos continentales”.

¿Habría que reconstruir el diálogo entre todas las fuerzas políticas nacionales y no denostarlas para dialogar con el Reino Unido?

“Nosotros vivimos una desmalvinización, eso lo podemos decir cualquiera de nosotros que fue a la escuela. En nosotros, en los manuales, tenemos cuando `Argentina invade las islas`. Estoy diciendo Argentina continental, porque estoy nombrando a las islas como parte de nuestro continente, no digo Argentina. El tema es, a ver, tenemos que aprender tanto, yo sé que esto va a llevar muchísimo tiempo, vuelvo a repetir, nos tenemos que recuperar nosotros primero, como hermanos”.

“Muchas gracias por recordar este día y un abrazo enorme a todos los veteranos de guerra y uno especial a cada familiar, sobre todo a las madres. Y a cada uno de nuestros 649 héroes que dieron todo por nuestra patria. Muchas gracias”, concluyó la presidenta de la comisión.

Producción Periodística: Martín Gastagnaga – Daniel Gallardo – Enrique Villalobo