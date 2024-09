Decile "adiós" al maldito insomnio con esta rutina de yoga facial

Dormir bien es esencial para mantener el cerebro en buen estado con el paso de los años y en ello desempeña un papel crucial la melatonina. Hormona que con la edad deja de ser producida en cantidades óptimas y, además, puede ser afectada por condiciones de estrés produciendo el temido insomnio.

Carolina Winograd, experta en la medicina tradicional china, indicó en el magazine de Ciudadano News, El Interactivo: "Es algo que aqueja, es un problema que nos afecta a todos y no tienen edad, cada vez dormimos peor. La base siempre es la misma, el estrés que nos persigue a lo largo de todo el día y de la noche y que afecta a niños, adolescentes, adultos jóvenes, adultos más grandes y mayores. Qué se puede hacer, empezar a ver cuál es el origen del estrés, en general detectar que nos está preocupando y tratar de no estar preocupándose, sino estar más presentes en lo que pasa ahora".

"Primero hay que identificar qué nos está quitando el sueño, ¿se puede resolver algo mientras dormimos? No, al contrario, hay que tratar de descansar para que el cuerpo se pueda regenerar, para que las funciones vitales estén lo mejor posible. Entonces lo que sí se puede hacer es aprender a manejar ese estrés, cómo, a través de distintas técnicas. Técnicas que nos conecten desde lo postural, lo respiratorio, y desde todos los puntos que conectan nuestro afuera con nuestros órganos adentro", indicó.

El insomnio y una pobre calidad del sueño pueden afectar la calidad de vida al causar problemas como falta de energía.

Ponderando la medicina china, "el yoga facial, afortunadamente podemos tener técnicas que de manera integral que ayudan a conectarnos con nosotros mismos. A identificar qué nos está alterando el sueño y después precisando los botones correctos, tratar de bajar las revoluciones, bajar el cortisol y tener la posibilidad de conciliar el sueño, después que ese sueño no sea recortado y sea reparador", sostuvo.

"Muchas veces vivimos encadenados al pasado, tratando y emitiendo cosas que ya no vamos a poder cambiar, entonces creo que el abordaje tiene que ser integral. Primero tenemos que empezar a trabajar en la mentalidad, hay cosas que pasaron y no nos podemos quedar anclados en los que pasó, sino que tenemos que tratar de superarlo y empezar a estar en el presente. Para que el presente nos deje la semilla correcta para que el futuro sea lo mejor que se pueda, y no anticipar un envejecimiento que es cada vez más prematuro", consideró.

Reconoció que, "cuando el estrés ataca, no el estrés que se necesita para salir de alguna situación puntual, sino ese estrés que se vuelve crónico, nos tensa. Al tensarnos empobrece la respiración, nuestro ciclo respiratorio es cada vez más acelerado, lo que hace que la respiración no sea eficiente y eso repercute en el sistema nervioso. Cuando empezamos a tomar conciencia que ese ciclo respiratorio, el inhalar y exhalar, es muy rápido y que podemos conscientemente empezar a ralentizar, conectarnos, identificar los focos que quedaron tensionados, automáticamente estamos mejorando todo".

"Cuando empezamos a eliminar tensión, es nos ayuda a relajarnos, a entrar en calma y permite que estemos más tranquilos y dormir. Si nuestro cortisol está elevado, difícilmente podamos conciliar el sueño y mantener un sueño corrido, porque hormonalmente hay choques que nos permiten poder estar tranquilos, hacer que las hormonas que aparecen durante el sueño puedan desplegarse. Es muy importante previo al ir a dormir, tratar de buscar minutos de calma, de conexión que nos permitan después poder tener un sueño reparador", reflexionó.

Y agregó: "Hay varios tipos de insomnios, pero pongamos el primero que es; no me puedo dormir, la cabeza no para, me siento cansado, pero no se puede dormir. Algo que se puede hacer es empezar a masajear la parte de la cabeza de atrás, la nuca, masajear de manera suave, esto relaja la musculatura del cráneo, el cuello y empieza a calmar el sistema nervioso y hacernos sentir mejor. Una vez que masajeamos esa parte podemos pasar a la parte por detrás de las orejas. Esto acompañado con una respiración calma".

"El yoga facial que brindo está pensado para disminuir el bruxismo, muchos alumnos lo han llegado a erradicar, soy un ejemplo de eso, trabajando desde la musculatura, eliminando tensiones y al mismo tiempo trabajando la mentalidad. Uno puede dormir bien y dejar de bruxar tanto de noche como de día", cerró.