Caso Cecilia Stryzowski: no pudieron extraer ADN de los huesos encontrados

Los expertos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) que analizaron los restos óseos y dentales hallados en el marco de la investigación por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, desaparecida desde el 2 de junio en la ciudad chaqueña de Resistencia, determinaron que no pudo extraerse ADN de los mismos para confirmar si pertenecían a la joven de 28 años, ya que estaban calcinados.

La fiscal de Resistencia, Nelia Velázquez, aseguró en un comunicado que el informe incorporado al expediente por el femicidio de Cecilia y que fue realizado en el Laboratorio de Genética Forense del EAAF, ubicado en la ciudad de Córdoba, reveló que fue imposible obtener resultados de ADN de las muestras óseas y dentales estudiadas.

Fue el propio Ministerio Público Fiscal de Chaco que informó que los restos humanos hallados en el río Tragadero "no tiene suficiente ADN" por lo que no es posible saber si pertenecen o no a la joven desaparecida hace casi dos meses en la ciudad de Resistencia.

"La conclusión de los análisis genéticos, es la imposibilidad de obtener resultados de ADN de las muestras óseas y dentales estudiadas, ello teniendo presente que dichos elementos se encontraban en estado de carbonización a calcinados, condición que afecta severamente la conservación de la piezas y limita la posibilidad de extracción de ADN de calidad”, señala el informe.

A pesar de que confirmaron que son restos humanos, no se pudo constatar a quienes pertenecen.

En ese mismo lugar también se encontró un dije que Gloria Romero, madre de Cecilia, según confirmó en la rueda de reconocimiento de objetos que era de la joven.

Huesos encontrados

Juan Arregin, abogado representante de Gloria Romero, madre de Cecilia, aseguró que "la lista y el detalle de los huesos analizados es contundente" y consideró que, aunque no pueda determinarse de manera genética, "claramente son de ella", al recordar que junto a esos restos "estaba el dije con forma de cruz" que usaba la joven.

A su vez, el letrado indicó que aún falta por analizar los restos óseos encontrados en un segundo rastrillaje en el río Tragadero.

Una fuente del caso, le manifestó a Télam que los huesos, cuando están calcinados, "se desarman, apenas comienza el análisis y eso hace imposible la extracción de material genético, y reveló que quienes los quemaron "se ocuparon de hacerlo muy bien, a conciencia y con recursos como para que queden totalmente calcinados".

Ahora, el EFE aguarda las pericias sobre la mancha de sangre humana encontrada en la camioneta de César Sena que será realizada en el Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCiF) del Chaco.

Arregin consideró como "central" esa prueba, como lo fue el análisis de la sangre de Cecilia hallada en unos muebles que donaron los Sena.

El caso

Cecilia fue vista por última vez a las 9:16 del 2 de junio último, cuando una cámara de seguridad registró su ingreso en compañía de su marido, a la casa de sus suegros, Emerenciano y Acuña, en la calle Santa María de Oro 1460, de Resistencia.

Según la resolución de los fiscales, la joven fue asesinada entre las 12:13 y las 13:01 en una de las habitaciones de la casa, aparentemente por estrangulamiento, en momentos en que se hallaba junto a César, Emerenciano y Acuña.

Su cuerpo fue luego trasladado por Gustavo Obregón y César Sena envuelto en una frazada a bordo de una camioneta Toyota Hilux hasta la chanchería, propiedad de los principales imputados, donde fue calcinada, de acuerdo a la pesquisa llevada adelante.

Finalmente, sus restos fueron esparcidos en distintos sectores, entre ellos junto a una de las márgenes del Río Tragadero, que linda con la chanchería de los Sena.

Además de los tres integrantes del denominado Clan Sena, por el caso permanecen con prisión preventiva Obregón y su esposa Fabiana González (ambos asistentes de los Sena), y Gustavo Melgarejo y su mujer Griselda Reinoso (caseros de la chanchería, propiedad de los principales acusados del femicidio).

Los fiscales imputaron con prisión preventiva a la familia Sena por el delito de "homicidio triplemente agravado por el vínculo, por femicidio y por el concurso premeditado de dos o más personas", mientras que a los restantes acusados por el "encubrimiento agravado" del hecho.

Declaración de los testigos del casamiento

Frente al Equipo Fiscal Especial de Chaco declararon una amiga de Cecilia y el mejor amigo de César, que fueron los testigos de la unión formal de la pareja en septiembre de 2022.

Nelia Velázquez contó a Diario Chaco el vínculo entre ambos: “El testigo de él era más amigo, era del colegio. Hablaron más o menos de la relación entre Cecilia y César. Dijo que era muy buena y muy linda, que no sabían lo del divorcio y reconocieron que la fiesta era a fines de diciembre, pero no sabían por qué se suspendió".

Acerca del divorcio, esto sucedió cuatro días después de contraer matrimonio por civil a escondidas de la familia Sena. Laura Varela, del Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia N° 5, fue la encargada de firmar el acta de separación.

Por meses perdieron contacto hasta que a principios de junio trascendió la desaparición de Cecilia y el testigo se volvió a comunicar con César vía WhatsApp.

Sobre esto último es lo que más llamó la atención de los fiscales ya que surge una extraña actitud que tuvo el principal acusado del femicidio.

“César le dice que estaba preocupado porque no sabía dónde estaba Cecilia, y que tenía miedo porque le dijeron que podía ser algo malo”, señaló Velázquez.