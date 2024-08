Aumento salarial y paro: aceiteros piden $1.550.000 para categoría inicial

Todas las plantas aceiteras del país iniciaron una medida de fuerza este martes, a raíz de la falta de acuerdo en la negociación colectiva salarial.

Marco Pozzi, secretario general de SOEAR (Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de Rosario) y secretario de Salud de la Federación Nacional Aceitera, habló en el programa Sin Verso, de Ciudadano.News, y manifestó el descontento y dio detalles del reclamo.

"La huelga que llevamos adelante tiene que ver con una recomposición salarial que viene de una negociación que llevamos desde hace un mes donde tuvimos tres reuniones e intentamos llegar a un acuerdo y hubo un ofrecimiento muy bajo de parte de las patronales", comentó.

A su vez, Pozzi aclaró que ellos no discuten ni porcentajes ni inflación y que para hacer el reclamo correspondiente "hicimos a partir de julio el cálculo y a partir de un estudio que nos hace un grupo de economistas de Rosario se arma el salario mínimo vital y nos daba $1.550.000 para categoría inicial".

Desde SOEAR aclaran que para ellos existe una política de discusión salarial que tiene que ver con cubrir las nueve necesidades que establece la Ley de Contrato de Trabajo y la Constitución nacional como Salario Mínimo Vital y Móvil, alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión.

Siguiendo esa línea, el secretario gremial reflexionó: "Entendemos que hay otro salario mínimo que es el que discuten entre la UIA, la CGT y el estado nacional y creo que es un salario que hoy está por debajo de la línea de indigencia", dijo.

Y agregó: "eso nos ubica en un lugar, que si bien puede que no sea el salario más alto, lo que tratamos de difundir y contagiar, esto de poner iniciativas, tiene que ver con el salario vital y móvil planteado de esta manera porque si no de las otras formas se terminan discutiendo, en algunos sectores, la canasta básica y con eso lo que están diciendo también es que un trabajador tiene que trabajar para comer, no para otra cosa".

Pozzi aclaró que sus huelgas siempre tienen la misma modalidad "apagar las máquinas y salir afuera de las plantas, nos manejamos con información que va apareciendo con asambleas y charlas".

En ese sentido, el entrevistado se desligó de un posible desabastecimiento de aceite a causa de la medida de fuerza: "El abastecimiento es responsabilidad de las empresas, que generalmente eso pasa cuando hay alguna especulación atrás, porque nosotros la mayoría del aceite que producimos es por exportación, si bien hay empresas como Molino, Cañuela, Bunge, hoy en el nivel de producción que estamos no debería haber problemas para que el aceite esté en las góndolas, si hubiera problema es pura y exclusivamente especulación empresarial", concluyó.