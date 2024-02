Aumentó el boleto en el AMBA: suben 250% colectivos y trenes

Comienza a regir los aumentos para el transporte público, tanto en los colectivos como en los trenes que circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El nuevo cuadro tarifario de la Secretaría de Transporte de la Nación aplicó un aumento del 251% en boletos de colectivos y de 169% a 247% en el tren según la línea. Los pasajeros que no tengan registrada su tarjeta SUBE, deberán abonar una tarifa mayor.

Desde este martes, en el AMBA, el pasaje mínimo en colectivo pasará a costar $270 (antes 77 pesos) y en tren $130. Los usuarios de transporte público que no hayan realizado el registro de la tarjeta SUBE pagarán $429,30 y $260, respectivamente, a partir del 1 de abril.

El año ya había comenzado con aumentos para el transporte público. En enero se aplicó una suba del 45% tanto en colectivos como en trenes que circulan por el AMBA. Lo que acumularía un incremento de casi el 300%, en los dos primeros meses del 2024.

Por su parte, la tarifa social, podrán solicitarla los beneficiarios de jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, y Becas Progresar, entre otros planes. Este beneficio continuará aplicando un 55% de descuento en las tarifas, por lo que el pasaje mínimo será de $121,50 para colectivos y $58,50 en trenes.

Tarifa diferencial para tarjeta SUBE sin registrar

Desde el 1 de abril, comenzará aplicarse la tarifa diferencial para las tarjetas SUBE no registradas.

Durante febrero y marzo, todas las tarjetas SUBE pagarán la tarifa de tarjetas nominalizadas. Luego de esa fecha, las personas sin tarjeta registrada pagarán la tarifa diferencial, pero podrán seguir registrando sus tarjetas para acceder a la tarifa general.

Cómo registrar la tarjeta SUBE

Las personas que aún no tengan registrada la tarjeta SUBE, podrán realizar el trámite a través de la web oficial www.argentina.gob.ar/sube, mediante la App SUBE o en los Centros de Atención SUBE. Tener registrada la SUBE no solo le permitirá al pasajero no pagar de más por su boleto, sino también podrán recuperar los saldos en caso de robo, rotura o extravío de sus tarjetas.

Medida cautelar

El juez federal Ernesto Kreplak, a cargo interinamente del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 3 de Lomas de Zamora, dio lugar a una medida cautelar presentada por el Intendente de Esteban Echeverría, Fernando Grey, por medio de la cual había suspendido la convocatoria a la audiencia pública realizada por la Secretaría de Transporte con el fin de tratar los aumentos en el cuadro tarifario.

Sin embargo, el Gobierno apeló ese fallo y el Juez de primera instancia concedió la apelación con efecto suspensivo de la medida cautelar. Por lo tanto, el Poder Ejecutivo quedó habilitado a continuar con el proceso de adecuación tarifaría.