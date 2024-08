Atención padres: así se define temprano la personalidad de los chicos

En general, los niños nacen con su sonrisa activada y con la capacidad de disfrutar. Los expertos señalan que durante la infancia las emociones de los pequeños de la casa son inmaduras e inestables, por lo que es frecuente que de repente aparezca un berrinche o un puchero y, casi simultáneamente, vuelva la sonrisa a su cara y su estado de natural felicidad.

Daniela Gastaldi, psicóloga Perinatal, indicó en el El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook, YouTube y FM 91.7 de Ciudadano.News), que, "nuestra personalidad, la del mundo adulto tiene su origen en la gestación. La de todos, nuestra personalidad se va construyendo desde la gestación en adelante y todo lo que acontece ahí, deja su impronta, nos va conformando o formateando. Por esto es tan importante el ejemplo. Los chicos que son enojones, berrinchudos, siempre es interesante pensarlos en función del contexto, de qué está pasando, que pasa en su familia.

"En los ámbitos que circula, que pasa en el jardín o en la escuela, porque nuestra personalidad tiene que ver mucho con el entorno, con las relaciones interpersonales y yendo a la gestación, ahí incide todo lo que pasa en el mundo de las personas que está gestando".

Cualquiera que haya pasado una tarde jugando con niños habrá comprobado que son capaces de continuar saltando y corriendo si parar.

"Si la persona está bien, el bebé en construcción tiene muchas más chances de estar bien. Si la persona que está gestando padece estrés, situaciones de violencia o maltratos afecta a ese bebé al punto que muchas veces la gestación puede detenerse".

"Es importante que esto lo tengamos en cuenta, todos, el entorno, la sociedad, la familia, los profesionales, porque el estado emocional de esa persona incide mucho en el estado del bebé. Está demostrado que la persona que estuvo deprimida en la gestación, esos bebés el día de mañana suelen ser más llorones", amplió.

"Los primeros años de vida son los que quedan como más fuertemente arraigados, muchas experiencias las vamos a recordar y otras no, porque quedan a nivel inconsciente y también de memoria corporal inconsciente, pero que si estos primeros años de vida suele hablarse de los primeros 5 años. Son los que van delineando muchas condiciones de salud".

"A mí me gusta hablar de la construcción de la personalidad comparándolo con la construcción de un edificio en el sentido que lo primero que tenemos que hacer es cimentarlo, colocar bases sólidas, si esas bases son sólidas y esto tiene que ver con las personas que llevan adelante la crianza, esa personita va a contar con mayores recursos personales para enfrentar situaciones de la vida compleja", explicó.

Cuando de repente el entorno no está bien conformado, "el niño o la niña no recibe situaciones de seguridad emocional, de una base sólida segura, de contar con personas a quienes poder recurrir tanto cuando tienen miedo. Enfrentan una situación difícil o tienen algún dolor, si no cuentan con un entorno seguro que contengan, albergue, que enseñe, que transmita valores, que enseñe acerca de normas y límites, si esto no está dado, esa personita no se conforma bien".

"Con lo cual después le resulta difícil vérselas con la vida, ingresar a un jardín de infantes, compartir o lidiar con cuestiones de otros niños, cuestiones de pares, vérselas con el aprendizaje".

"Para todo esto necesitamos una base sólida y esto tiene mucho que ver con la teoría del apego por ejemplo, habla que cuando somos pequeños necesitamos personas que sean referentes y protectoras y que podamos verlas como personas figuras, que frente a cualquier situación de amenaza, de peligro y demás sepamos que contamos con ellas. Esto es algo básico para la construcción de una personalidad saludable".

"Son los primeros años de vida que marcan como una impronta acerca de cómo será nuestra personalidad, lo cual tampoco quiere decir que si tuvimos por ejemplo una mala infancia, nuestro destino va a ser necesariamente malo, no es tan así porque nuestra personalidad se va conformando a lo largo de la vida, siempre en función de los vínculos que vamos teniendo. Entonces de repente tuviste personas positivas, docentes, amigos, una pareja, todo eso incide para bien desde ya", señaló.

Un informe de Unicef Argentina señala que el 69% de los niñas, niños y adolescentes en la Argentina son pobres.

En las consultas de seguimiento, "es interesante que se tome en cuenta los miedos de las madres, no solo que se lleve a cabo un control desde lo patológico, sino también qué le pasa, poder alojar esas dudas, esos temores, poder disiparlos".

"Es re importante que puedan asistir a cursos de preparación para la maternidad porque de todo esto se puede hablar y ver que no es la única preocupada, nerviosa, que no sabe cómo se las va a arreglar con ese bebé que llegue. Poder hablarlo alivia bastante".

"El entorno debe proveer dos funciones, una tiene que ver con el amor, el cariño, el poder mirar, el tener en cuenta esa personita, sus necesidades y otra tiene que ver con los límites bien pensados en el sentido de ayudar a estructurar su mundo, límites y normas que hacen a la vida en sociedad. Son esas dos cuestiones en un sano equilibrio, brindar contención, amor, seguridad, confianza y, por otro lado, aprender a decir que no para proteger cuando se exponen a situaciones peligrosas, como también entender que no podemos hacer todo lo que queremos", apuntó.

Cuando se ven desbordados, la mejor manera de protegerlos no es evitar las dificultades, sino dotarlos de herramientas.

"Ansiedad y estrés son dos situaciones que vivimos a diario, vivimos en un mundo estresado y la ansiedad es una condición de época. A todos nos pasa, vivir como en un estado de ansiedad permanente, que desde ya no es buena porque dificulta a la hora de dormir, poder conciliar el sueño, relajarse, poder descansar y esto incide en la vida de los niños como en las personas adultas, en no poder descansar, relajarse, tener por ejemplo pocas horas de sueño nos vuelve irritables, pocos tolerantes, esta cuestión de querer todo ya, la ansiedad es esto de querer ya, de no poder tolerar los no, el no asumir frustraciones, eso viene de la mano de todo.

" Es importante enseñarles que no está mal aburrirse, que cuando se aburren en realidad desarrollan creatividad y buscan con que arreglarse y en cuanto al estrés, es una palabra que se ha naturalizado", consideró.

El estrés, "de por sí no es malo, lo que es malo es el estrés crónico. Y hace daño. El estrés crónico hace daño a todo nuestro organismo, no solo a nivel psicológico, sino también nos lleva a atraer enfermedades, por eso es importante que las familias aprendan a tomar conciencia de cuando nos estamos pasados de rosca, porque no está bueno adaptarnos a vivir estresados. Hay que buscar momentos de esparcimiento, de ocio, de relax para toda la familia", dijo.

"Me parece importante pensar a nuestros hijos, poder mirarlos, escucharlos, porque en esto de las vorágines que vivimos en el día a día, a veces no nos tomamos el tiempo para saber qué les está pasando".

"Cuando un niño está enojado, cuando es un estado permanente, algo le está pasando, entonces poder prestar atención y no culpar la conducta, sino mirarlo como la puntita del iceberg, esto qué me está queriendo decir, qué hay por debajo", marcó.