Armas no letales: se acabó la discusión y ahora se pueden usar

A través de la Resolución 2024-704, el Ministerio a cargo de Patricia Bullrich reglamentó el uso de armas no letales por las Fuerzas de Seguridad para la captura de agresores, las que se podrán utilizar "en aquellas circunstancias en las que el uso de un arma letal exceda la necesidad derivada de la amenaza o pueda generar un riesgo de vida", según se indica.

Para conocer los detalles de qué armas son y cómo se podrán utilizar, en el programa Círculo Político, de Ciudadano News, fue entrevistado Héctor Muzzio, exoficial de la Policía bonaerense y especialista en seguridad.

Héctor Muzzio resaltó las ventajas de utilizar armas no convencionales en los casos que lo permitan.

El experto explicó que "básicamente son las denominadas Taser, además de un gas pimienta en aerosol y también las que incorporó la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que compró el municipio de Lanús. En este caso es una pistola que puede tirar proyectiles no letales, que puede ser con un componente químico (gas pimienta) o cinegético para golpear al agresor y detener su accionar. Este sería el abanico de posibilidades, pero también podemos pensar en una tonfa, ese palo que lleva en el cinturón el personal de las Fuerzas de Seguridad o los policías".

El entrevistado agregó que en todos los casos, estas armas son para el uso cuerpo a cuerpo con el agresor, y que no hay ninguna específica para grandes grupos humanos, como grandes manifestaciones. Al respecto indicó que "cuando uno tiene una amenaza que puede coartar la vida o lesionar a un tercero o al propio personal policial, (para responder) se tiene milésimas de segundo. Por eso tiene que estar muy bien entrenado y para eso se capacita".

Y comentó que "hay un montón de variables, (porque) no todos los escenarios son iguales. Hay milésimas de segundo en los que el personal tiene que responder estando no solo bien entrenado y capacitado, sino además, formado, y esa formación tiene que ser constante para que resuelva en ese accionar qué elemento tiene que usar. Si obviamente viene una persona con un arma -no sé, como dice el Derecho Penal, si es un arma de utilería o de juguete-, yo voy a tratar de defenderme con lo primero que tengo. Si concurro a una llamada donde un familiar me dice que una persona está bajo efectos de algún psicotrópico, o tiene alguna patología, como una esquizofrenia, y esa persona se transforma en una amenaza porque tiene un puñal, un palo o un hacha, ahí voy a tratar de utilizar el recurso de estas armas no letales".

En cuanto a qué argumentos se pueden aportar para responderles a algunas organizaciones -sobre todo de Derechos Humanos- que se oponen al uso de estas armas, Muzzio consideró que "donde domina la opinión, no llega la verdad. Mi mamá también se puede oponer porque desconoce cómo se maneja uno en una situación de emergencia; mucha gente no estuvo en algún tiroteo y solo escuchó algún sonido estruendoso para Navidad o Año Nuevo, pero es distinto ser funcionario público y tener que defender la vida de un tercero cercano, la propia o la del delincuente. La vida, como la libertad, son bienes incalificables y muchos opinan ligeramente solo por una cuestión ideológica, y la ideología tiene que estar por debajo de la sabiduría y el tecnicismo".

Al especialista también se le preguntó si considera que se debe bajar la edad de imputabilidad a menores, a lo que respondió: "Sí, claro, considero que la edad de imputabilidad tiene que estar marcada a los 12 años teniendo en cuenta lo que decía Rousseau, que primero hay que formar al hombre y después formar al ciudadano".

"Entonces, cuando la escuela primaria no puede entender esa política pública de educación, cuando no puede contener a un chico a los 12 años, tiene que haber institutos de formación donde esté ese chico, no solo privado de la libertad, sino para que termine el colegio secundario y además tenga un oficio y pueda socializar, como dice nuestra Carta Magna", completó Muzzio.