Un miércoles signado por granizo y tormentas para gran parte del país. Así se podría resumir el pronóstico meteorológico para esta jornada, de acuerdo con los datos que aporta el Servicio Meteorológico Nacional que, en este caso, indica un área de afectación ubicado en el centro oeste de la Argentina.

Se trata de una alerta amarilla por tormentas para Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Mendoza y La Pampa, y por lluvias para regiones de Río Negro y Chubut. En este último caso, el área afectada se ubica en la Península Valdés, al este de la provincia.

El organismo expresa que "el área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por ráfagas intensas, ocasional caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y, principalmente, abundante caída de agua en cortos períodos”. En este sentido, se esperan precipitaciones entre 20 y 45 mm, que podrían superarse de manera puntual.

Cabe aclarar, que en algunas zonas de La Pampa, "las tormentas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica fuerte, caída de granizo ocasional y ráfagas intensas”. En este caso, se estiman valores de precipitación acumulada entre 40 y 60 mm.

Recomendaciones ante las tormentas fuertes

-No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra

-Evitar actividades al aire libre

-No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad

-No permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas

-Prestar atención a la posible caída de granizo

-Mantenerse informado por las autoridades oficiales