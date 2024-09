Sífilis: "hay que crear conciencia en los jóvenes del uso del preservativo"

El incremento en casos de sífilis en el mundo genera preocupación en toda la comunidad. Por supuesto, Argentina no está exenta a esta situación.

Por ese motivo, El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook, YouTube y FM 91.7 de Ciudadano.News) dialogó con el doctor Víctor Bittar, jefe del programa de SIDA de Mendoza, quien indicó: "Lo que hubo es un aumento del 40% en lo que se llama las tasas de prevalencia de la sífilis en Argentina.

Estaban en un 53,7 cada 100 mil habitantes el número de casos de sífilis y, en los últimos 2 años, se ha registrado un incremento del 40%y la tasa a saltado a 78 cada 100 mil habitantes". Por otro lado, explicó que "la tasa en cambio para VIH es del 12,2 - es decir 12 personas cada 100 mil habitantes - en la Argentina, y en Mendoza la de VIH es de 17.8 cada 100 mil habitantes".

Datos graves

Bittar explicó que "la sífilis es una enfermedad que tiene tratamiento con penicilina, o en los alérgicos a penicilina con otros antibióticos y se puede curar completamente. A pesar de eso, sin embargo, sigue en ascenso el número de casos sífilis, particularmente en una población muy joven.

Más del 40%, el 46% de los casos de sífilis, se concentran entre los 15 y los 30 años, es decir, en una población muy activa sexualmente. Ha descendido la edad de presentación de los nuevos casos de sífilis en Argentina y en Mendoza esto mismo se repite".

"Hoy la sífilis tiene tratamiento de curación con 1 a 3 inyecciones de penicilina Benzatínica o en casos de neurosífilis con penicilina G Sódica en forma endovenosa. No debería haber personas que fallezcan por esta infección", aclaró.

El doctor Víctor Bittar, jefe del programa de SIDA de Mendoza. Foto: Daniel Gallardo

La infección que se transmite

"Existe la sífilis congénita, que es cuando una mujer está embarazada no se hace los controles correspondientes y, por ende, le puede transmitir la infección a su hijo durante el embarazo, durante el parto, que es el momento más importante o posteriormente durante la lactancia. En el bebé puede producir grandes problemas, incluyendo malformaciones, motivo por el cual a toda mujer embarazada se la testea para sífilis, pero no todas ellas llegan al momento del parto con el control realizado.

Aun así, en caso de que el niño nazca infectado, se lo puede tratar sin ningún problema, se lo deja internado y se lo trata con penicilina y la infección se cura, pero el daño que podría haber provocado la sífilis en el recién nacido durante el embarazo es un daño de alguna manera irreversible, por eso lo ideal es un diagnóstico lo más temprano posible y el tratamiento correspondiente a la mamá de la criatura", explicó el médico.

Conciencia

"El aumento de casos creo que es una combinación de factores", consideró y remarcó que "hay un mejor acceso al diagnóstico. Desde el programa hemos abierto 26 centros de prevención, asesoramiento y testeo y donde no solo se hacen análisis, sino que la persona concurre, recibe asesoramiento de cómo cuidarse para que, en el caso de no estar infectado, tanto de VIH como de sífilis, se mantengan en esa condición".

"Por eso, para nosotros es tan importante el testeo. El análisis como el asesoramiento previo al análisis y posterior a la entrega del resultado. En todos los casos, se les informa a la gente que consulta, varones como mujeres, que deben utilizar consistentemente el preservativo y si no lo saben hacer se les explica respecto a cómo hacerlo. Además, se les entrega preservativos", añadió.

El preservativo es clave

A continuación, consideró que "es necesario hacer más campañas de prevención y seguir trabajado continuamente y particularmente en los jóvenes que están próximos a iniciarse sexualmente.

Por eso, el programa da entre dos y tres talleres semanales en colegios secundarios de Mendoza, tanto de gestión pública como privado, para crear conciencia en los jóvenes del uso del preservativo, de la postergación del inicio de las relaciones sexuales en caso de ser posibles, para hacerlo con las medidas de prevención necesarias".

Falta de difusión

"La Dirección de Respuesta al VIH, ITS, Hepatitis virales y Tuberculosis está trabajando activamente al respecto, pero convengamos que no hay campañas visibles en los medios, entonces creo que deberían aumentar estas campañas de concientización, no solo del VIH. sino de todas las infecciones de trasmisión sexual", reflexionó el médico..

"Lamentablemente, tenemos que informar que desde hace más de 6 meses, desde el año pasado, se están entregando cantidades muy limitadas de preservativos y hay varios meses en que no se entrega ni se distribuyen preservativos desde el Ministerio de la Salud de la Nación a las provincias. Las provincias hemos tenido que salir a comprar insumos que es consideramos que es fundamental como método de barra para continuar con las campañas preventivos", concluyó.

La entrevista

Producción periodística: Daniel Gallardo