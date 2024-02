Qué le pasa a tu cuerpo cuando dejás de consumir harinas refinadas

Las harinas forman parte de nuestra alimentación diaria, pues las consumimos en todo tipo de comidas, como pastas, panes, pizzas, facturas, etcétera. Pero ¿sabés lo que le pasaría a tu cuerpo si dejaras de consumirlas?

Los hidratos de carbono son nutrientes que el cuerpo necesita, pues de ellos se obtiene energía; sin embargo, aunque estos forman parte de un régimen alimenticio saludable, las harinas refinadas no son el medio más adecuado para conseguirlo, pues no tienen un gran aporte nutricional, pero sí favorecen el aumento de peso, entre otras cosas. También es importante reconocer que existen diferentes tipos, que pueden resultar más saludables que otras.

Al respecto, la nutricionista Gabriela Rivara en una entrevista con El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook y YouTube de Ciudadano.News) explicó esa diferencia: “Hay que desmitificar un poco qué son las harinas, porque en realidad tenemos esa conducta de relacionarlas con todos los ultraprocesados, como las tortitas, las facturas, galletas, las pastas y, en realidad, es un producto del resultado final de la molienda, ya sea de un grano o de semilla, como la de sésamo, de coco, de frutos secos, entonces, es importante diferenciar de qué producto va a venir esa harina primero.

Harina de coco.

Las patas fundamentales de la salud

La nutricionista también habló sobre la importancia de no tomar la nutrición como una parte aislada para lograr el equilibrio: “Las patas fundamentales de la salud son la buena nutrición, el ejercicio físico –sobre todo de fuerza muscular– y el buen dormir, la reparación nocturna de todas las funciones corporales, cerebrales. Si esas tres patas no funcionan, pero mi dieta es sin harina, tampoco estoy trabajando en un contexto de salud, porque puedo tener una dieta que tampoco sea equilibrada ni saludable. No debemos quedarnos sólo con que dejamos las harinas, porque hay que trabajar otros aspectos y sumar también la gestión emocional, el estrés. Son varias patitas que hay que tener en cuenta para que el objetivo final sea la salud”.

Los tres nutrientes principales para una dieta equilibrada

“Los tres nutrientes principales de todos los alimentos son carbohidratos, grasas y proteínas. Los principalmente energéticos son los carbohidratos y las grasas. El tipo de dieta que llevamos es como que nos mantiene en un metabolismo glucémico. Estamos acostumbrados a trabajar con carbohidratos, porque queremos bajar de peso, pero lo que queremos bajar es grasa corporal y, como fuente de energía, a veces nos cuesta empezar a utilizarla, por eso pasa esa cuestión de ansiedad, de necesitar harina y azúcar todo el tiempo”, explicó la especialista.

Qué pasa si dejamos las harinas refinadas

“Cuando se deja el exceso de harina, sobre todo refinada, ultra procesada, priorizamos las proteínas, carbohidratos de origen vegetal, frutas, verduras y grasas saludables, y el cuerpo va a empezar a trabajar de otra manera y, por lo general, los alimentos ricos en carbohidratos refinados son bajos en densidad nutricional, no tienen zinc, calcio, vitaminas, entonces tu cuerpo, al mejorar la alimentación a nivel de calidad simple, va a tener mejoras metabólicas por todos lados”, explicó el proceso metabólico Rivara.

Los minerales esenciales

“Si necesitás minerales esenciales para el cuerpo, debés saber que el magnesio es fundamental para el sueño, la relajación y la contracción muscular. El magnesio lo encontramos en frutos secos, legumbres, en el cacao amargo, en los vegetales verdes oscuros. Sé que hay una cuestión económica, que a veces los alimentos de mayor calidad son más caros, pero, por ejemplo, entre elegir un panificado que tenga harina refinada, con azúcares, grasas trans y unas galletas de harina coco o almendras, a nivel de nutrición, estas últimas son mucho mejor, porque aportan más nutrientes que los productos ultraprocesados”, ejemplicó.

Alimentos ricos en magnesio.

Consejos nuticionales

Rivara especificó el grupo de alimentos para una dieta saludable: “Si comés alimentos reales como los da la naturaleza, vas a tener una ingesta de nutrientes esenciales como frutas, verduras, lácteos, huevos, carnes frescas, legumbres. Si comemos panificados, que sean con harinas integrales”

En cuanto a la comida más importante del día, señaló: “El desayuno es la comida más importante del día, independientemente del horario, porque es la primera que uno hace para romper el ayuno nocturno. Entonces, si todos los días rompés tu ayuno con un café con dos tortitas ¿Qué calidad le estás dando a tu cuerpo? A largo plazo va a tener molestias”.

El desayuno es la comida más importante del día.

En tanto explicó cuál es la diferencia entre una rodaja de pan y una tostada: “La deshidratación, nada más que eso, sólo que ese pan tiene menos agua, pero las calorías no se evaporan, quedan”.