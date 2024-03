Consejos de un cardiólogo para retomar el ejercicio luego de las vacaciones

Se acabaron las vacaciones y no queda otra que volver al ritmo normal. Sin embargo, uno de los aspectos que más cuesta retomar es el del ejercicio. Por eso, El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook y YouTube de Ciudadano.News) dialogó con Juan Pablo Ricart, cardiólogo miembro de la Federación Argentina de Cardiología, quien dio algunas recomendaciones. “Luego de una pausa, y si en las vacaciones no hicimos actividad física en forma regular, deberíamos volver en forma paulatina para evitar lesiones”, comentó.

Lento pero seguro

“Hay que hacer un período de adaptación para tratar de volver a la actividad que realizábamos previamente, a la misma duración e intensidad que se realizaba previamente, y eso tiene que ver con la cantidad de tiempo que se estuvo parado".

"Eso dependerá de cada persona, de la edad, los jóvenes se pueden recuperar algo más rápido, cuanta mayor edad tenemos eso cuesta más. En lo que respecta al corazón, hay que prestar atención en si tenemos factores de riesgo cardiovasculares, que pueden predisponer alguna enfermedad o alguna afección que no haya sido diagnosticada y quizás a veces el momento para poder diagnosticar ese tipo de afecciones es el momento en que volvemos a realizar la actividad física que hacíamos previamente”, explicó el médico.

Atención

“La muerte súbita, relacionada al ejercicio o al deporte, no es exclusiva de las personas mayores, aunque con la edad suele aumentar. Si bien en jóvenes no es frecuente, no es para dejarlo de lado sin prestar atención".

"Aproximadamente, se estima que entre 50 mil a 100 mil participantes de ejercicio de deportes puede llegar a tener un evento de este tipo, para ello es necesario lo que mencioné recién, diagnosticar ciertas enfermedades que pueden ser predisponente para este tipo de eventos, muchas de las cuales no suelen dar síntomas sino hasta el evento propiamente dicho”, remarcó Ricart.

“La comunidad médica, en general para este tipo de afecciones, hace un corte en los 35 años. Llamamos deportistas jóvenes a los menores de 35 años y deportistas mayores a los mayores de 35. En general, las afecciones que pueden producir un evento como este, menor de 35 años, son enfermedades en general que tienen algún tipo de conexión congénita o hereditaria"

"Sin embargo, en mayores de 35 años empiezan a pesar esos factores como los problemas de colesterol, diabetes, hipertensión, fumar, no realizar actividad física en forma regular, son factores de riesgo que predisponen a la aparición de una enfermedad como la arteriosclerosis, que en este caso con a nivel de las arterias coronarias que son las que afectan el corazón y que pueden dar un infarto. Eso sucede a partir aproximadamente de los 35 años, dependiendo de la cantidad de factores que tenemos”, añadió.

“Hoy en día se ve que la arteriosclerosis, que hasta hace unos años la teníamos como un patrimonio exclusivo de los pacientes mayores de 50 años, se ve en pacientes más jóvenes. A veces relacionadas al uso de drogas y de factores de riesgo que están presentes desde más pequeños”, agregó.

“Hay varios estudios que relacionan la aparición de enfermedades cardiovasculares, especialmente la arteriosclerosis relacionada a los eventos como infartos y muerte súbita que aparecen más frecuentemente en aquellos que hacen uso de las drogas”, expresó.

Conciencia

“A nivel social hay todo un espectro de diferentes personalidades, algunos cuidan en forma extrema su salud y hay personas que no tienen en cuenta ningún tipo de salud, se creen inmortales y que pueden realizar todo tipo de actividad”, consideró.

“Es esencial tener a mano todos los elementos de prevención que sean posibles. En el caso preciso de aquellos eventos cardiovasculares relacionados al ejercicio o al deporte, es vital tener algún tipo de examen que implique la realización de un electrocardiograma y una revisación general del paciente. Con eso, descartamos la mayor cantidad de factores que pueden provocar una muerte súbita”, agregó.

Sin embargo, remarcó: “No debemos olvidar que ningún tipo de examen médico va a excluir totalmente la posibilidad de tener un evento como este y, por lo tanto, las instituciones deportivas deberían contar con un programa de RCP y desfibriladores que sean accesibles para realizar algún tipo de intervención”.

Cómo están los corazones

“No sabemos si hay un aumento real de enfermos del corazón, sí sabemos que hay ciertos factores de riesgo que están en aumento como la diabetes, la obesidad, la hipertensión y este tipo de afección son las que llevan posteriormente a un evento cardiovascular, sumado a la edad. Aunque parezca mentira en las últimas encuestas de factores de riesgo a nivel nacional, se vio que hay un aumento del sedentarismo”, concluyó el médico.

