Buscan en Mendoza personas con Hepatitis C para curarlas gratis

"Con un simple pinchazo en el dedo, evitá complicaciones a largo plazo", reza el mensaje del Gobierno de Mendoza en su intención de erradicar de su territorio la Hepatitis C animando a las personas a realizarse un análisis de sangre. El objetivo de la campaña en la provincia cuyana es crear conciencia en la comunidad, promover la detección y el tratamiento oportuno, evitando enfermedades a largo plazo como cirrosis o cáncer de hígado, entre otras patologías.

Roberto Pérez Ravier, hepatólogo mendocino, explicó en el magazine de Ciudadano News, El Interactivo, cuales son las formas de trasmisión que tiene la hepatitis C: "Una vez al año hacemos este refuerzo para que la gente tome consciencia que tiene estudiar el virus. El virus se contagia por daño en la piel, por ejemplo, heridas cortopunzantes, transfusiones, piercing, tatuajes en lugares no habilitados y tratamientos médicos invasivos, desde cirugías hasta tratamientos odontológicos".

"Obviamente que hay mucho control de todo el instrumental que se usa, igual que las transfusiones y demás. Es raro el contagio sexual a diferencia del virus de hepatitis B. Esas son las formas más comunes, o es la forma más llamativa que el paciente tiene que tener acceso a hacerse un estudio para virus C. Por ejemplo, si fue transfundido, tiene tatuajes realizados en lugares no habilitados y demás. Esa es la forma de evitar contagiarse. Si es un usuario de droga endovenosa, no compartir las agujas con otros usuarios o hacerse tatuaje en lugares habilitados, piercing en lugares comercialmente orientados", apuntó.

Explicó que en el caso de la provincia cuyana, "lo padece el 1% de la población de Mendoza y no da síntomas. He tenido pacientes con hepatitis C que por ejemplo se han hecho tatuajes en la playa, en Brasil, o en la costa argentina. Nosotros estudiamos a las personas que entran al presidio, que han sido privadas de la libertad, y algunos tienen hepatitis C y probablemente la fuente de contagio sea esa".

"Los medicamentos son muy caros, fabricados por multinacionales, y son muy caros. El tratamiento vale como 20 millones de pesos, y por eso hacemos campaña porque hay tratamiento y es muy efectivo. Se curan casi el 100% de las personas. Es a través de una pastilla que se toma durante 3 meses. Se cura el paciente y no tiene efectos colaterales y tenemos la posibilidad de brindárselo", afirmó.

Por ejemplo el paciente carenciado en la provincia de Mendoza va al Hospital Central, " y nosotros le hacemos el estudio en el primer piso en el servicio de hepatología y trasplante hepático. Pero supongamos que va al hospital Central por un problema traumatológico, le pide al médico que le haga el anticuerpo para el virus C, nos contacta esa persona y nosotros inmediatamente le conseguimos el tratamiento que lo brinda Nación. La idea es que toda la población de más de 18 años se haga el estudio, es la única forma que tenemos para erradicar la enfermedad".

"Los invitamos a que durante todo el año hagan el estudio", cerró.