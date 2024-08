Yáñez presentó nuevas imágenes en la denuncia contra Alberto Fernández

Fabiola Yáñez presentó este viernes en la Justicia imágenes de las agresiones que denunció que sufrió de parte de su expareja y expresidente, Alberto Fernández. La exprimera dama se la puede ver con un moretón en su ojo derecho.

Según informaron fuentes judiciales al portal Infoabe, el nuevo material es una foto y un video en el que Yáñez se aplica un tratamiento sobre el ojo derecho que se lo ve morado.

La prueba fue incorporada a la causa judicial que tramita el fiscal federal Ramiro González, que ya contaba con otras fotografías: de un moretón en el ojo derecho y en el brazo derecho que le envió en agosto del 2021 por mensaje de WhatsApp a María Cantero, ex secretaria de Fernández.

En esta línea, allegados a Yáñez aseveraron que "para los que creen que es maquillaje, así se iba tratando el golpe, con hielo para bajarlo".

Por otra parte, Cantero admitió que conoce a su jefe, Alberto Fernández, desde hace 35 años y mantiene con él una relación de confianza y amistad. Pero afirmó que con el entonces presidente "no hablaba de su vida privada". Además, agregó que tampoco le habló de lo que le había contado la ex primera dama. "No me correspondía".

¿Cómo sigue la causa?

El jueves comenzaron a declarar los primeros testigos de la causa y la ronda inició a la mañana con la periodista Alicia Barrios. Ella contó que conoció a la exprimera dama por un programa social en el que estaban trabajando y la describió como una persona inteligencia y de sensibilidad social.

Al mismo tiempo, Barrios dijo que "no vio agresiones", aunque contó que veía a Yáñez como una persona que sufría "violencia emocional".

Exintendente de la Quinta de Olivos, Daniel Rodríguez.

Finalmente, las declaraciones continuarán el próximo lunes y Daniel Rodríguez se presentará su testimonio. Esta persona fue intendente de la Quinta de Olivos durante los cuatro años de la presidencia de Alberto Fernández.