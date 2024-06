Tras las críticas, orden judicial y las denuncias, el Gobierno decidió repartir los alimentos almacenados

El mal manejo de los alimentos para los comedores solidarios está tomando ribetes de escándalo marcándole al gobierno de Milei un fuerte cuestionamiento en el que muestra un flanco débil justo en el punto que más quiere cuidar, que es su anunciada lucha a fondo contra la corrupción.

La cuestión le a dado motivo a la oposición kirchnerista argumento para contraatacar en el conflicto que había surgido por las irregularidades descubiertas con el trato dado a los beneficiarios de los planes sociales por los dirigentes de algunas organizaciones piqueteras.

La dura posición oficial debió ceder al mandato judicial de repartir la mercadería después de sostener en bloque y durante varios días que se acumulaba para afrontar eventuales catástrofes.

Círculo Político (Lunes a viernes de 14 a 16 por FM 91.7 y Ciudadano News Radio) dialogó con el politólogo Julio Burdman, quien expresó: "Exactamente lo que pasó no lo sabemos bien, hay diferentes especulaciones cruzadas y uno lo que puede hacer es tomar un poco de distancia y mirar que acá hay problemas de gestión en diferentes áreas del gobierno. Este súper ministerio de Capital Humano que contiene otros cuatro, cinco o seis ministerios, tiene muchos problemas de gestión en varias áreas, lo vimos en educación, ahora lo vemos en la parte social y alimentaria, y evidentemente el gobierno está todavía buscando sus tonos para poder administrar algo que se convirtieron en tragadero de elefante en manos de gente que no tiene mucha experiencia, tal vez la familia De la Torre tiene mucha experiencia pero tal vez no los que lo están supervisando.

Alimentos acopiados

"Hoy el Presidente tiene buena imagen a nivel personal, pero cuando preguntan en las encuestas sobre el tema gestión le empiezan a aparecer las críticas".

-¿Cuánto mal le hace al Gobierno no tener funcionarios propios en la administración y que todavía tenga una gran cantidad de funcionarios anteriores de una orientación enfrentada manejando varias áreas, que es algo que lo beneficia?

- Sin dudas y el gobierno lo está reconociendo porque Milei en el último reportaje que dio el 25 de mayo dijo que estaba todo el Gabinete en revisión, salvo Karina Milei y Caputo, ahora Francos reemplazó al jefe de gabinete, el jefe de gabinete manejaba a medio gobierno prácticamente. Milei es consciente de esto y por eso está tan turbulenta la administración, con funcionarios que salen, entran, eso es un reconocimiento que hay un problema de gestión por todos lados. Es un gobierno que ingresó sin la cantidad mínima de funcionarios necesarios para cubrir la Administración Pública.

-¿Puede haber sido esto porque Milei nunca esperó que fuera presidente?

-Sin ninguna duda, llegó demasiado rápido, a nivel presidencial nunca había pasado algo tan abrupto pero pasó en caso de gobernadores que llegan de repente al poder y se encuentran con que no tienen funcionarios suficientes, empiezan a convivir con los que estaban antes y se armaban escenas de caos por todos lados.

-Se auguraba una luna de mil corta de Milei con la gente por la rigurosidad del ajuste y el sufrimiento colectivo que nos impone a todos sin embargo, los datos dan que la figura está como cristalizada en un altísimo nivel de apoyo

-Tal cual había un pronóstico muy sombrío, muchos colegas míos en diciembre, enero decían que Milei empezaba a caer su popularidad en marzo y al contrario, está creciendo. Creo que la razón es que Milei con habilidad está manejando a la opinión pública de modo tal que los argentinos están enojados y no le echan la culpa a Milei de los problemas, los problemas los tiene la casta, los que estaban antes, Milei de alguna forma representa los más enojados, donde la gente más se enoja más se hace mileista, ese creo es el secreto de Milei.

Pablo De la Torre junto a Pettovello.

-¿Está haciendo más marketing que gobierno?

-No sé si marketing es la palabra, Milei con su comunicación muy particular está logrando representar a la gente más enojada, que es lo contrario a lo que suponían los pronósticos que decían que se caía, que era que la gente se iba a enojar con Milei, cuando la gente se enoja se enoja con otra gente, miren lo que está pasando en Misiones donde toda la gente le echa la culpa de todo al gobernador, no le echó la culpa al Presidente de los problemas económicos cotidianos, lo que pasa en Misiones es un espejo de lo que pasa con la opinión pública a nivel nacional.

-De todos modos, esta falta de funcionarios propios hará que en algún momento ocurran problemas más graves todavía

-Ya está habiendo problemas más graves pero fue fundamental todo esto que Milei llamó como relanzamiento de la gestión logre minimizarlo pero necesita incorporar gente más experimentada por lo menos a la partes más operativa, está bien que la gente más nueva esté en las cúpulas pero después necesita en las segundas y terceras líneas gente que lleve adelante los problemas de modo tal que no pasen cosas como lo que pasó con las universidades nacionales o ahora con los alimentos, que son problemas de gestión muy innecesarios, por qué tenía que haber toneladas de yerba sin distribuir, eso es problema de gerenciamiento básico.

-Milei ha tomado una postura o modo de acción que tiene que ver más con ser un influencer político e ideológico a escala global más mostrarse abocado a resolver los problemas de lo que tanto habló y sin embargo, eso es percibido como una especie de milagro

-La pregunta sería por qué funciona eso y creo que dentro de todo lo que es la propuesta que le hace Milei a la sociedad. La clave es que él le prometió a todos que no era un político más, que era un distinto y está totalmente abocado a probar eso, a demostrar eso, él no es uno más, hasta cuando viaja al exterior en vez de encontrarse con los presidentes va y se encuentra con los influencer, con las figuras de la tecnología, está totalmente abocado a liderar a la opinión pública desde un lugar de no político, no tradicional y eso le está funcionando, el tema es que esto también convive con lo que hablamos antes, que la gente quería que Milei no sea un político pero tiene que resolver los problemas, o sea, en todo eso va a tener que generar una síntesis.

-¿Sturzenegger y Francos en puestos claves le pueden dar más proyección al Gobierno?

-Francos arrancó bien porque apenas entra se logra el dictamen de la ley de bases, el timing del reemplazo fue justamente para que Francos arranque con este éxito porque ahora todos se lo atribuyen a la muñeca de Francos, entonces, Francos entra como alguien que logra resultados y ahora Milei va a tener que poner más Francos por todo el organigrama, que es el único que tiene experiencia política pero comparado con el resto es el único que tiene perfil de ministro político.

-¿Milei pudo haber construido en tan poco tiempo un núcleo duro invulnerable o esto es un momento pasajero?

-Creo que Milei ya tiene un núcleo duro fuerte que aparte, creo que durará porque la gente está como muy enojada con la casta, por lo tanto, eso no va a cambiar rápido. Los más jóvenes, que son muy mileistas, son porque están súper enojados con la Argentina, no consiguen trabajo o trabajo de mala calidad, también Milei logró muchos votos de las provincias más alejadas de Buenos Aires que le echan la culpa al AMBA de todos los problemas, provincias del Norte, Cuyo, la propia Mendoza pero el mendocino mileista considera que los grandes problemas de la Argentina se generan en el AMBA por lo tanto, está enojado.