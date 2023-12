Un intendente de San Juan denunció que le vaciaron el municipio: ¡ni sillas!

"No hay equipamiento, herramientas, depósitos, está absolutamente todo vacío", aseguró José Castro (PJ), quien volvió a ser intendente de Angaco, departamento ubicado en el centro sur de la provincia de San Juan, desde este lunes y dijo que se encontró con un municipio "devastado" tras la gestión del bloquista Carlos Maza Pezé.

El jefe comunal afirmó que en el 2019 le entregó el detalle del patrimonio municipal a Maza Pezé y ahora no encontró nada a disposición, ni documentación sobre las cuentas angaqueras. Por ende, anunció una auditoría externa y eventuales denuncias contra los funcionarios que corresponda.

A modo de ejemplo, en una radio local comentó que "el obrador está absolutamente vació, para limpiar la plaza tuvimos que adquirir dos carretillas".

Además, reveló que en la comuna "hay 250 empleados, 130 de planta y los demás contratados, de los cuales no sabemos la gran mayoría quiénes son. Es un municipio absolutamente devastado. Jamás nos entregaron ningún tipo de información ni hubo una entrega de mandato. La semana pasada dos ex secretarios nos entregaron un manojo de llaves que no sabían ni de qué puertas eran, esa fue toda la transición", se quejó.

Castro afirmó que van a ser muy cautos, "Esto es un desastre, por Angaco pasó un huracán, se llevaron toda la documentación y el sistema informático no funciona".

El intendente además dijo que por ahora están en la fase de averiguar datos y de encontrar el patrimonio municipal. "Llevando solo 24 horas de gestión estamos averiguando, no encontramos el quién y el adónde se llevaron todo, si no lo encontramos vamos a hacer las denuncias que correspondan contra los funcionarios que corresponda", aseguró.