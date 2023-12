Romina del Pla y el decretazo: "Son todas medidas en favor de las grandes patronales"

Tras el DNU de Javier Milei que busca desregulariza la economía, la diputada nacional del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Romina del Pla, habló con Mertaverso, de Ciudadano.News, y opinó que "aún no tuve posibilidad de leerlo completo porque ayer no paramos de estar corriendo y movilizados. Sin embargo, es evidente que son todas medidas en favor de las grandes patronales, de los grandes bancos, de los que se acaparan las tierras en la zona de frontera".

"No son medidas que signifiquen un ajuste a la casta, sino todo lo contrario, quizá a alguien se le pueda pasar de largo, pero solo el hecho de la derogación de la Ley de Abastecimiento significa que los monopolios alimenticios no tienen la obligación de garantizar el abastecimiento del mercado interno. Si no que pueden exportar absolutamente todo”, sostuvo la legisladora nacional.

-Por ejemplo, somos productores de yerba mate, quienes producen yerba en Argentina, puede decir directamente nos conviene exportar toda nuestra producción, si querés que abastezca el mercado interno lo pondré al mismo precio que a Estados Unidos y eso se trasladará a cada argentino, por lo cual el que pueda tomará yerba mate y el que no lo hará...

-Por supuesto, y trasladalo a otros productos mucho más buscados a nivel internacional, quizá la yerba mate no es de consumo masivo en el resto del mundo. Pero el aceite, azúcar, harina, carne, entonces, es muy grave no solo la disparada de precio, sino la posibilidad de acceder a esos productos. Es muy grave, de conjunto, en un país, donde además ningún gobierno se ha querido meter con estos monopolios ni abrir los libros de las empresas para ver realmente cuál es el costo de producción.

-A eso se suma la Ley de Góndola que permitía a las pymes poner sus productos en la misma góndola que las grandes empresas, ¿hay algo más cata que esto?

-Imposible, y hay otros temas que son mucho más graves, que tiene que ver con la cuestión de la ley de tierra. Donde todas las provincias que tienen zona de frontera, la Ley de Tierra prohibía la venta hasta en porcentaje de tierras a extranjeros y áreas lindantes y también donde hubiera recursos estratégicos. Por lo cual, eso se anula, Lewis debe estar feliz porque su adquisición ilegal de 21 territorios enorme con lago Escondido incluido ahora tiene viso de legalidad. Son medidas hechas a medida de los Lewis y compañía, pero es muy serio desde el punto de vista de la cuestión de los recursos estratégicos de la soberanía del país y ni que hablar del ataque a los trabajadores. Acá las patronales tienen que aplaudir de a pie porque se eliminan la ultra actividad de los convenios, convenios que van a ser reemplazados por otros. Se elimina prácticamente el derecho de huelga, el artículo 14 Bis queda prácticamente eliminado porque casi todas las actividades quedan limitadas a 50% de garantía de la actividad porque casi todas son declaradas estratégicas y educación y salud se declara la esencialidad que hay que garantizar el 75% de los servicios. Con lo cual, quiere decir que el derecho de huelga para el trabajador se elimina y además, se elimina el hecho de la protección de la organización colectiva.

-Cambiar el régimen laboral con el objetivo de incentivar el empleo genuino, ¿generar empleo genuino?

-Ahora, regresan los menemistas en persona, porque Rodolfo Barra fue uno de los que controló este DNU y demás, y justamente por el menemismo empezó la furiosa flexibilidad laboral, la desregulación de todos los derechos laborales y se comprobó taxativamente que no hay un beneficio de los trabajadores en materia de generación de empleo con la flexibilidad laboral. Al contrario, los 4 millones de desocupados que quedaron con tendal de las privatizaciones y la flexibilidad laboral abaratando el despido, otra cosa que se hizo con este DNU, lo único que hizo fue dejar permanentemente esa masa de trabajadores desocupados o precarizados en la situación de la que nunca más se retrocedió. Entonces, esto ha sido una experiencia que ya se retrocedió.

-Una oyente, Jorgelina, es hace más de 20 años docente y está muy preocupada... ¿Los derechos adquiridos son adquiridos y la reforma de Milei puede afectarla?

-Por supuesto, hay que estudiar todos los alcances de cada medida, pero obviamente vamos a tener que pelear por esos derechos adquiridos, porque los derechos siempre son relativos, ya que si te modifican el régimen jubilatorio y todavía no te jubilaste, pero durante 25 y 30 años trabajaste en un régimen jubilatorio y lo modifican, ya no tenés nada adquirido. Así sucesivamente, entonces el problema y hay que estudiar todos los recovecos es que el ataque es general y en docencia, un tema que todavía no hemos podido ver a fondo. Una conclusión de ayer, es que, a pesar de la sobreactuación de Patricia Bullrich, hemos derrotado el protocolo antiprotesta, hay que seguir organizados.