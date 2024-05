Ley Bases y Paquete Fiscal: el reloj de la oposición y el devenir del Pacto de Mayo

Eduardo Reina, analista político, dialogó con Círculo Político (lunes a viernes, de 14 a 16, por 91.7 FM Ciudadano.News), y esto nos dijo sobre el debate de la Ley Bases, las negociaciones detrás de bastidores y el Pacto de Mayo:

“Los patitos se van a ir acomodando en función de que no hay marcha atrás por un montón de cosas. Doy una opinión personal, me parece que el 25 de mayo vamos a tener un pacto y que muchos van a adherir mucho más rápido de lo que imaginamos. Hay un poco de fulbito para la tribuna y hay otras cosas de peso que se están tratando de negociar. No nos olvidemos que venimos de un gobierno que dijo que no negocia con la casta y, sin embargo, empezamos a ver que decidieron negociar”.

“Hay un Milei que es disruptivo y que dice que no negocia nada y hay otro grupo de gente cerca de Milei, por ejemplo, Guillermo Francos, que está negociando a pasos acelerados un montón de cosas que no sabemos. Todos los días en el Congreso hay gente del gobierno hablando con los senadores, consultándole cómo están, qué necesitan, lo que quieren que se vea en conjunto. Esto está sucediendo”, explicó el analista.

“Creo que va a haber un 25 de mayo con un efecto en Córdoba, se va a hacer en el Palacio de Justicia de esa ciudad. Todavía no se cursaron las invitaciones, es un dato que me preocupa porque en definitiva muchos dicen, ya arreglamos el lugar y el propio gobernador de Córdoba y de varios otros lugares reciben invitación personalizada. Eso es lo que me llama un poco la atención; diría que debemos separar la Ley Ómnibus del Pacto de Mayo, si las quieren unir estamos tratando de generar un pacto de presión más que un pacto de consenso”.

“La oposición está toda destruida, tienen mucho por trabajar desde el PRO, el radicalismo, todos, diría hasta la Izquierda. Además, con todo este exabrupto berreta de tratar de robarle la plata a los pobres de los movimientos sociales, quedó en evidencia que hay un grupo de gente que lo único que le importa es ser un político millonario con más pobreza. Me parece que estamos ante un escenario donde la oposición va a tener que empezar a reordenarse, pero esta ley no le puede fallar al gobierno porque si la misma mañana se cae en senadores no se puede tratar hasta el año que viene”, dijo Reina.

“La mayoría de los gobernadores van en una sintonía. Sostienen: Vamos a darle la base para que estos tipos arranquen porque, sino van a tener la excusa permanente, como, por ejemplo: no me dieron las herramientas, no puedo hacer nada. Entonces me parece que el consenso es ir a aprobar en general, eso no quita nada, pero se van a ir metiendo cada uno en los articulados. Una vez que se metan los articulados dentro del senado, rápidamente pasa por diputados y es un toque y sale”.

“El pacto de Mayo, son 10 pactos de gobernabilidad muy generales que creo que si haces una encuesta en Mendoza, consultando si la gente quiere que haya menos gasto fiscal, menos emisión, si sería la respuesta. Esos 10 pactos son tan generales que no le afectan a ningún gobernador, porque son una enunciación de conceptos en el que todos estamos de acuerdo. Queremos que no haya inflación, que el estado tenga solo la gente que necesita, que sea eficiente; se necesita un pacto laboral, un pacto fiscal, todos necesitamos eso, y los gobernadores en charlas íntimas tienen esa vocación de decir estoy de acuerdo. Entonces vas a ver que algún peronista se va a sumar al pacto”.

“A mí no me cabría duda que Tucumán va a ir, Santiago del Estero es posible que vaya. Ellos van más allá de la figura del peronismo o del kirchnerismo, ahora si me decís Gildo Insfrán, puede ser que no vaya, Kicillof tampoco. No sé si se entiende la diferencia. Hay gente que está buscando conciliar; La Rioja no va a ir, pero, me parece, que se está buscando un consenso porque las provincias tienen que seguir funcionando”.

“Estuve recorriendo algunas provincias en estos tiempos y nadie tiene fondos y todos empezaron el achique. Ahora, ¿Podrían haberlo empezado antes? La respuesta es sí, podrían haberlo empezado hace años, pero ahora vino alguien que se plantó y dijo no hay más plata, entonces cada uno está haciendo sus pininos como puede, después irán soltando en función de la necesidad social que tengan, por eso, pararon los aumentos de los servicios y van largando en función o no de que se vayan analizando otros contextos y recomendaciones. Me parece, este es el camino, después tendrá discusiones, considerando que no todos los economistas y gobernadores están de acuerdo con el plan de Milei, pero el pacto es necesario”, afirmó el analista.

“Por lo pronto vemos cambios, algo cambió. Entró una persona disruptiva al gobierno que ninguno de los políticos vio venir ni lo pudo frenar, en consecuencia, hay una vulnerabilidad en el proceso, haciendo que los políticos estén tomando nota. Y este outsider de la política viene con ideas absolutamente nuevas y, aparentemente, en gran parte despobladas de algún interés”.

“Yo creo que hay una mezcla, pero un cambio va a haber, para atrás es difícil volver. La gente está aguantando porque el 50 y pico de la gente tiene aún una imagen positiva de Milei. Ahora, si nos ponemos a hurgar dentro del gabinete de Milei, nombró un 15, un 20% de la planta, el resto son todos funcionarios del gobierno anterior. Algunos me dicen, no pudimos meter toda la gente propia, somos un partido chico y estamos viendo por donde vienen los cambios, pero son necesarios. Por ejemplo, los trenes los maneja el Massismo todavía, hay muchas estructuras que las sigue manejando otra gente. Yo no sé si hay ahí un pacto Massa, con el Peronismo, Kirchnerismo, no lo puedo juzgar, pero me parece que hay un cambio que lo estamos viendo”.

“En función que se profundice este cambio, veremos cómo reacciona Mauricio Macri cuando asuma al frente del PRO; si puede contar con las voluntades, si LLA (La Libertad Avanza) crecerá como partido, si la ambición de Milei es descomunal; ahí veremos una serie de cosas, pero diría vayamos día a día, sin hacer futurología”, concluyó Eduardo Reina.

Producción Periodística: Martín Gastañaga, José Urrutia y Enrique Villalobo