PASO 2023: las estrategias ideológicas que utilizan los frentes electorales

Este domingo comenzó la carrera por el sillón de Rivadavia, ya que empezaron a circular los diferentes spots propagandísticos de los principales frentes electorales que se enfrentarán en las PASO nacionales del próximo 13 de agosto.

En este contexto, el programa Metaverso, de Ciudadano.News, puso la lupa en las estrategias que utilizaran las fórmulas para plantear sus ideas y propuestas. El sociólogo Enrique Bollati analizó los nuevos discursos y qué objetivos persiguen los políticos para interesar a los votantes.

-¿Qué siente la gente cuando escucha a los precandidatos hablar?

-En la mayoría de los casos, absoluta indiferencia. Por ejemplo, ustedes hablan del peso de la deuda externa que tiene el país, ya venía grande, pero el gobierno de Mauricio Macri dejó una situación insostenible. La mayor parte de los encuestados no saben que Macri endeudó a Argentina en 100 mil millones de dólares, lo desconocen, no tienen idea de dónde surgen estos problemas. Entonces, al no tener idea de dónde están los graves problemas, los argentinos no se sienten interpelados por políticos, economistas, panelistas, periodistas, etcétera, salvo que sean discursos muy sencillos, muy simples, muy slogan. Fuera de eso no hay mucho interés.

A eso agregarle otra cosa, un fenómeno sociopolítico que se ha venido dando en todo el mundo. En general, políticos, economistas y panelistas hablan e identifican cuatro grandes grupos de ciudadanos: el primero, grandes empresarios; el segundo, medianos y pequeños empresarios; el tercero, asalariados registrados; el último y cuarto, asalariados no registrados.

En este momento, más del 40% de la población argentina no está en ninguno de esos sectores y como no se sienten interpelados por quienes están hablando, el discurso les resulta totalmente vacío a ese gran sector.

-¿Cómo juega la pauperización de la cultural política tanto en las ciudadanías como en la clase dirigente, cuando esta última modera sus mensajes dependiendo del público del cual decide comunicarse para lograr su objetivo electoral?

-Como dice un amigo, te da la impresión de que han contratado un coaching muy berreta, da esa sensación, como que cambian la cara, la indumentaria, el contexto, pero no se están poniendo en el papel que se tienen que poner y no están teniendo una visión global sobre todo. Les escapan a esa visión. Dos ejemplos de opinadores que están mirando el conjunto, tan opuestos como Cristina Kirchner y Carlos Maslatón, que si los escuchás están mirando el conjunto, ninguno de los dos es candidato a presidente.

Ahora, busquemos el conjunto de los candidatos a presidente y vicepresidente, a gobernador, a diputados y senadores. Ese discurso global no está y la visión global de la sociedad, esa interrelación necesaria entre los distintos sectores, son discursos hechos un poquito a medida para que suenen bien y tratar de instalar una frase bonita para que sirva de titular.

-Citaste dos casos, pero además de eso, hay visiones inflexibles de lados opuestos, uno ultraliberal aunque es un conservador, pero…

-No, no, Maslatón no es conservador, es un verdadero liberal, uno de los pocos auténticos. Es liberal tanto en lo político como en lo económico. Y el resto de los liberales son liberales en lo económico y son terriblemente represivo en lo conservadores, son la revolución romántica conservadora, como Napoléon.

-Pero estamos mirando la máscara de 2023 de Maslatón. Se recuerda de él cuando tenía la máscara de concejal porteño de la UCD y en ambos casos también veo pensamientos absolutamente congelados, inflexibles frente a la realidad, la realidad no los cambia...

-Difiero. Si vos mirás los cambios políticos que pueden haber tenido cualquier funcionario político a lo largo de dos, tres décadas, en este momento, los discursos se pueden escuchar dos ejemplos contradictorios: como el de Cristina Kirchner y el de Carlos Maslatón. Ellos están mirando a todo el conjunto, lo miran desde su perspectiva, tienen su carga ideológica, contradictorios en alguna medida y en otro no.

Los citaba porque están teniendo visiones globales, del conjunto de la Argentina y de los problemas desde perspectivas distintas. Ellos tienen perspectivas distintas, y están hablando al conjunto de Argentina. Ahora, repregunto, ¿quién más escuchás que esté mirando o teniendo en su análisis al conjunto del país, de los ciudadanos?

-¿Ese 40% son los que están más sumergidos en la pobreza?

-No necesariamente. Por ejemplo, yo estoy dentro de ese grupo, un profesional independiente, que no está registrado y trabaja por su cuenta. También, tenés un gran grupo que está fuera, por debajo de los límites de pobres e indigencia, pero como bien se ha señalado, estamos asistiendo al raro fenómeno de que tenemos trabajadores registrados, que están por debajo del límite de la pobreza, nunca lo habíamos visto en la Argentina. Ahora, lo estamos viendo.

-Dentro de ese grupo que no tienen contemplado la política, ¿cómo han invisibilizado a los jóvenes, a la juventud activa que como dijiste ahora están en la indigencia, pero con títulos universitarios? ¿Cómo lograrán unificar esos votos que entre los jóvenes?

-Una corrección, si sos universitario no estás en la indigencia, el indigente es el que no tiene para comer, sí están en situaciones complicadas, donde no tienen proyección y ni siquiera tienen demanda. Soy sociólogo y veo la mayor parte de los egresados, mis colegas están dando clase y un sociólogo se dedica a analizar y proyectar políticas públicas. Tienen que dar clases porque no tienen trabajo en otro lado, nadie los contrata.

Un ejemplo cercano, ayer vino uno a buscar el perro porque se había ido de viaje y me dejó el perro, un tipo que tiene un grado en comercialización, una tecnicatura y un grado de comercialización y qué hace, da clase y qué hizo, redujo las horas de clases. Tenía el máximo, porque no le conviene por el raro sistema que tiene Mendoza y se fue al mínimo y se dedica a alquilar casa a turistas y está dentro de lo que Maslatón llama la economía Parrani.

-De acuerdo con el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, ellos hablan de pobreza multidimensional, que ser pobre no es solo no tener plata, ser pobre es hasta ser pobre en imaginación y por el lado de la política la solución no es la multidimensionalidad, creen que salís de pobre con un 'plan platita'...

-Si tenemos que ser francos, a quienes están hoy candidateándose o peleando por las principales magistraturas de la Argentina, hoy no les interesa revolver el pasado. No les interesa, que se revuelvan ciertas cosas. Es más cómodo, de acuerdo al grupo que me quiera acomodar, por ejemplo, salgo y digo acá ´los problemas son los planeros porque se la llevan sin trabajar´ y con eso satisfago a un sector de clase media, media y baja. Este grupo está viendo que sus ingresos limitados y esa agresión permanente que implica ir al supermercado, la compra de alimentos y bienes semanales es una agresión. Estas personas están enojadas porque se siente agredidos y por eso no ve que tiene perspectiva de crecimiento. Entonces, tirale a un enemigo fácil, échale la culpa a los planeros, listo, ya tenés un enemigo y no revolvamos demasiado.

-Y, por otro lado...

-Del otro lado, digamos que el problema está en que hay una concentración terrible de la riqueza en Argentina. Las grandes empresas, por ejemplo, por las jugadas económicas que realizan no pagan más del 3% de ganancia porque la legislación se los permite. Si me meto a hablar de concentración de riqueza y no me meto a hablar de ese tema, de que tenemos una legislación regresiva, que hace que los verdaderamente grandes aportan muchísimo menos proporcionalmente que los más chicos.

Cuando vos tenés a la señora que cobra el plan de 18 mil pesitos y va y los gasta todo y está pagando 20% de IVA, Ingresos Brutos, etc. Está aportando a la ganancia de las empresas, que después no pagan ganancias. Los grupos grandes no pagan el 100% de impuestos. Entonces, los sectores más humildes pagan impuestos proporcionalmente más que los sectores más altos y esto es una locura.