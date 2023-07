Sondeo sostiene que, frente contra frente, JxC aventaja a Unión por la Patria

De cara a las PASO nacionales de agosto, las encuestas ocupan un papel fundamental para ver cómo se va armando el escenario político. En ese sentido, la consultora Circuitos realizó durante los primeros días de julio un nuevo sondeo de opinión pública.

“Las tendencias planteadas antes del cierre de lista se mantienen, Juntos por el Cambio tiene un volumen electoral por encima de Unión por la Patria, y ahora con la precandidatura de Sergio Massa, recupera parte de ese volumen electoral, cerca de 20% que para la Ciudad de Buenos Aires es muy importante y, Juntos por el Cambio está cerca del 40%", indicó en el programa Metaverso, de Ciudadano,News, Pablo Romá, director de dicha consultora.

Para completar la información agregó, que “en el caso de la elección de jefe de Gobierno de la CABA, las tendencias se siguen manteniendo: Jorge Macri supera con una diferencia importante a Martín Lousteau, y después hay un triple empate entre Lousteu, Leandro Santoro y Ramiro Marra”.

-¿Se destaca la fórmula Patricia Bullrich y Luis Petri?

-Sí, en el caso de la presidencial en la ciudad de Buenos Aires, Patricia Bullrich y Luis Petri están por encima de Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales, algo que también venimos viendo en la provincia de Buenos Aires. Ahí es una interna muy disputada, quizá los números no sean exactamente así en la interna o en la elección porque esa disputa es intensa y la veo más pareja. El discurso de Bullrich se digiere mucho más rápido, se asimila rápido en su propia base y a Horacio Rodríguez Larreta le cuesta un poquito más, porque esta idea de la moderación, pero también de la mano dura, del consenso pero sin el kirchnerismo, son cuestiones un poco más confusas.

-Hace un mes y medio se hablaba de un escenario de tercios, parece que hoy la polarización se lleva por delante ese escenario, ¿es así?

-Lo de los tres tercios nunca me terminó de cerrar demasiado en un aspecto que tiene que ver con la presencia de Javier Milei en términos electorales. También la discusión política está polarizada, puede ser que la representación y el escenario electoral se ordene con más fuerzas porque está Milei, hay otras fuerzas y la fuerza de Milei venía con un empuje fuerte y este forma parte de esa discusión política polarizada. Hoy puede haber tres discusiones electorales de uno de los lados de la polarización, que es del anti kirchnerismo o anti populismo. En la medida que los dirigentes sigan diciendo que hay que terminar con el kirchnerismo, la polarización no se va.

-¿Los argentinos estarán dispuestos a hacer un cambio cuando la oposición habla del recorte de un déficit del Estado dónde la mayoría de los ciudadanos vive de los subsidios del Estado?

-Los argentinos quieren estar mejor, bajar el nivel de incertidumbre y tener mayor previsibilidad, quieren que la dirigencia política pueda abordar esas demandas, las expectativas de futuro, eso es lo que se está jugando, nadie quiere estar peor, más nervioso y con más incertidumbre y pensar que el mes que viene va a estar peor que hoy. Después hay que ver qué hace la dirigencia política con eso, porque a veces uno habla de los cambios, pero en abstracto está bien, ahora qué significa ese cambio.

-Con este panorama, ¿qué se puede esperar para el día después de las PASO?

-Depende del resultado electoral. Hoy Sergio Massa y Agustín Rossi conforman la fórmula más votada con una diferencia entre 3 y 5% debajo de Juntos por el Cambio si analizamos frente contra frente. Esa diferencia no es una diferencia que defina la elección general. Es un escenario abierto, no hay condiciones para pensar que en las PASO se van a plantear condiciones de la elección general que ya estén más o menos definidas, me parece que iremos a un proceso largo donde las PASO, la general y probablemente una segunda vuelta, la discusión al ser más polarizada, costará más resolverse antes.