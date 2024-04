El polémico audio de María Becerra que involucra a la China Suárez

En las últimas horas, las redes sociales se han incendiado con un audio que supuestamente involucra a María Becerra y la China Suárez en un enfrentamiento verbal. Aunque no hay confirmación oficial, los fanáticos están ansiosos por conocer los detalles.

Según un usuario de Twitter, la China Suárez habría cruzado límites al relacionarse con el prometido de María Becerra. No es la primera vez que estas dos figuras públicas se ven envueltas en una disputa por un hombre. Recordemos que María y su ex pareja, Rusherking, se separaron debido a una traición. Poco después, el cantante confirmó su romance con la China Suárez, lo que no fue bien recibido por los seguidores de Becerra.

A pesar de los rumores, la China siempre ha intentado mantener una buena relación con María Becerra y ha expresado su admiración por ella. Sin embargo, un usuario de Twitter recientemente afirmó que la actriz estuvo involucrada con J Rei, lo que habría causado tensiones entre las dos artistas.

El audio en cuestión, que parece ser la voz de María Becerra, contiene fuertes palabras dirigidas a la China Suárez. Aunque algunos creen que podría tratarse de un recorte de un antiguo video de la cantante, la situación sigue siendo un misterio. La China Suárez aún no ha comentado sobre el rumor que se ha propagado en las redes sociales.