Victoria Villarruel hizo su descargo tras los aumentos en el Senado

Victoria Villarruel, titular del Senado, se ha desvinculado del aumento de los legisladores en la Cámara alta. En su descargo, afirmó que no puede intervenir en esta medida porque no forma parte del Poder Legislativo sino del Ejecutivo. Además, acusó a ciertos sectores y al periodismo de querer ensuciar su imagen.

Como presidente del Senado, Villarruel aclaró que no es senadora, no cobra del Senado y no puede interferir en esas decisiones. El revuelo generado por la decisión de aumentar los salarios de los legisladores, en un contexto en el que el oficialismo promueve el ajuste en el gasto público, llevó a dar marcha atrás con la decisión, por orden de Milei. A partir del próximo mes, la dieta de los senadores pasará a ser de $4.000.000 neto.

En sus declaraciones, Villarruel también expresó que no puede obligar a que se vote nominalmente ni a que se justifique la decisión avalada por todos, ya que no es senadora. Además, lamentó que se le mienta al pueblo y que ciertos sectores intenten ensuciarla. Sin embargo, enfatizó que lo sucedido en el Senado es legal y que no tiene herramientas para frenarlo.

En cuanto al aumento de sueldo, Villarruel había defendido previamente su postura de no estar de acuerdo con igualar para abajo. La polémica también se extendió al aumento de los ministros y el presidente, por el cual Milei echó a uno de sus funcionarios alegando no conocer una resolución de Cristina Kirchner.

Por otro lado, el presidente Javier Milei criticó el incremento y señaló que “así se mueve la casta”. A través de una publicación en redes sociales, apuntó contra los legisladores de la oposición que avalaron la suba de sus dietas sin debate. Los senadores de La Libertad Avanza junto a otros de Juntos por el Cambio fueron los únicos que votaron en contra.

En la misma línea, el mandatario apuntó contra Martín Lousteau, cuyo voto a favor del aumento quedó evidenciado en una captura de video que luego Milei reposteó en la misma red social.