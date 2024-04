Dos senadores rechazaron recibir el "aumento express"

Luego de que los senadores nacionales aumentaran su dieta de manera express, dos miembros del cuerpo legislativo rechazaron recibir el incremento. Se trata de los senadores nacionales por Mendoza de la Unión Cívica Radical, Rodolfo Suarez y Mariana Juri.

"Finalizada la sesión en el @SenadoArgentina con @mariana_juri solicitamos a la Secretaría Administrativa analizar la posibilidad de no percibir el aumento, que no avalamos en la votación, para demostrar coherencia con el sentido de nuestro voto", expresó Suárez. En una publicación en la red social X, el ex gobernador de Mendoza, que votó contra el aumento, aseguró que no estaba de acuerdo con la medida y la forma en que se dio la discusión al respecto.

El Senado de la Nación aprobó, a mano alzada y sin debate, un proyecto de resolución por el que los legisladores se aumentarán las dietas a partir de mayo. Esto fue inmediatamente después de dar luz verde a los pliegos de los embajadores propuestos por el presidente Javier Milei. De esta forma, el sueldo pasó de 1,7 millones de pesos a 4 millones mensuales.

La medida fue propuesta sobre tablas por el senador salteño Juan Carlos Romero, de Juntos por el Cambio, previo acuerdo con otros bloques. Algunos representantes provinciales que la medida está motorizada por el ascenso del vocero presidencial, Manuel Adorni, como Secretario de Estado, y el aumento en su sueldo.