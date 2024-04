Foro de Llao Llao: círculo rojo, política y economía

Por estos días se desarrolla en Bariloche el Foro del Llao Llao, un encuentro de alto nivel y mucha reserva entre los empresarios más importantes del país, al que concurren políticos, como en este caso los presidentes Lacalle Pou, Peña y Milei, de Uruguay, Paraguay y Argentina respectivamente.

Carlos Germano, analista político, en diálogo con Círculo Político (lunes a viernes de 14 a 16 por http://ciudadano.news), destacó: “Es un foro que ya tiene varios años, y el año pasado, en pleno proceso electoral estuvieron los candidatos. Me parece que la idea es terminar de ver hacia dónde va el gobierno de Javier Milei, y no es casual que esté el presidente de Uruguay, muchos de esos empresarios hasta tienen residencia en Uruguay; no es casual que esté el presidente de Paraguay, donde hoy hay muchísima inversión en todo lo agrícola ganadero y también en tema inmobiliario, hay muchísimo dinero argentino".

A la hora de suponer las respuestas que se esperan, indicó: “Creo que Milei tratará de plantear claramente qué está pasando y también la viabilidad institucional que tiene este gobierno. Hoy sobre el mediodía lograron un éxito importante para el gobierno nacional, por unanimidad el Senado aprobó los seis pliegos para embajadores, entre ellos Estados Unidos e Israel, que era muy importante para el gobierno de Milei".

A la vez, consideró que precisamente ahí radica el tema saliente: “Este es el punto débil de este gobierno, tener la posibilidad de dar estabilidad institucional", lo que se vería plasmado si consigue sanciones de las leyes que impulsa, entre otras cosas, y destacó que "están en plenas negociaciones con la ley bases 2 y la ley fiscal, son de suma importancia para el gobierno para dar un mensaje, no solamente al país sino también al exterior", donde "están reclamando esta posibilidad de un asentamiento institucional que hoy el gobierno todavía no lo tuvo, porque en enero y febrero le fue muy mal, ha tenido un gran fracaso legislativo".

Tras ello, Germano señala un cambio: "el discurso del 1 de marzo del presidente con el llamado al diálogo y al pacto de mayo generó un cambio estratégico, que se está viendo muy fuertemente en el rol muy importante que asumió Guillermo Francos como ministro del Interior, y Nicolás Pose que a partir de marzo se le empezó a conocer la cara y escuchar la voz, que es el jefe de Gabinete".

"A partir de ahí empezaron a hablar con toda la dirigencia, por eso digo bienvenidos a la política, porque empezaron a manifestarse y hablar con los bloques opositores, lo que llaman la oposición dialoguista y fundamentalmente con los gobernadores. Hay un cambio estratégico porque vieron que había debilidad institucional muy fuerte”.

El entrevistado recordó que Milei estuvo en la edición del foro del año pasado, cuando "de los precandidatos que fueron en ese momento, era el que menos expectativas tenía para lograr lo que logró", y que hoy está en un escenario "donde lo que tiene que plantear es dar certezas de hacia dónde va y dónde está parado el Gobierno, tiene que empezar a dar mayores seguridades, por eso la importancia de lo que empezó hoy en la Comisión de Presupuesto y Hacienda con el tratamiento de la ley fiscal, y su mensaje tiene que ser un mensaje donde se genere la confianza necesaria, porque lo que se está necesitando son inversiones claras".

"Los empresarios saben perfectamente que estamos en una situación crítica, y que no es por este gobierno", continuó el analista, precisando: "a partir del 2006, la inserción del Estado en el PBI creció del 24%, 25%, que era gestión Lavagna, y pasando por la gestión Kirchner, Cristina, Macri, Fernández, hoy aproximadamente la inserción es del 42%".

"O sea, hubo un crecimiento de un 17% del cual el Estado es el gran succionador de toda posibilidad de dinero que anda dando vuelta, para poder cumplir con sus obligaciones", y remarcó: "Estamos pagando hoy el Estado presente, que indudablemente no lo está, y el empresario está viendo si es viable empezar a generar los cambios, si la sociedad está preparada para eso y si la dirigencia política se anima a hacerlo".

"Eso es el gran desafío que tiene Javier Milei y se llama ajuste, que los ciudadanos argentinos tenemos que pagar, o vamos a pagar a través de los subsidios, del aumento permanente, con un nivel de inflación muy fuerte y esos son los desafíos, o sea, ¿está el gobierno preparado, está la política preparada, el empresariado preparado, el sindicalismo preparado para pelear contra esto?, esto son las dudas que hoy en el Foro van a estar saliendo y es lo que van a preguntar", completó.