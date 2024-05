Para Francos, "están los votos para aprobar la Ley Bases"

El ministro del Interior, Guillermo Francos, afirmó este sábado que el Gobierno nacional tiene los “votos suficientes” en el Senado de la Nación para aprobar la ‘Ley Bases’ que el presidente Javier Milei impulsa en el Congreso, luego de la media sanción que obtuvo la norma en la Cámara de Diputados tras un largo y arduo debate.

En declaraciones radiales, el funcionario –que junto a Victoria Villarruel tienen a su cargo limar asperezas y lograr consenso en la Cámara alta– aseguró: “Tenemos votos suficientes para aprobar la ley. Es más que una sensación, es la relación y la conversación que tenemos con senadores”.

“En algunos temas en particular pueden surgir diferencias, pero a muchas de ellas las incluiremos en el despacho porque clarifican algunos aspectos”, reconoció el titular de Interior.

En esa línea, sostuvo que la Cámara alta reviste “una complejidad diferente” a la Cámara baja en cuanto a la aprobación de la ‘Ley Bases’. “No me preocupa que haya modificaciones que mejoren la ley, (porque) después la tratará Diputados y dirá si la aprueba o no”, dijo Francos.

Durante la discusión en comisiones, el oficialismo sufrió el embate no solo del kirchnerismo, sino también de la UCR, del PRO y de Juan Carlos Romero, un furibundo antikirchnerista, quien atacó con mucha dureza el articulado que contiene el capítulo del blanqueo de capitales.

Reunión con Lousteau

En ese escenario, y a pocoas días de la sesión del Senado para tratar la ‘Ley Bases’ y el paquete fiscal, Francos se reunió este viernes de manera reservada con el senador y presidente del radicalismo Martín Lousteau con el objetivo de destrabar en comisiones la discusión del proyecto.

El encuentro fue conocido este sábado, y según trascendió, en él ambos abordaron principalmente los aspectos que el legislador había señalado en varias oportunidades sobre el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y el blanqueo de capitales, entre otros puntos de complicada resolución.

Lousteau había planteado reparos a la redacción de esos temas, pero los desligó de cuestiones políticas, a pesar de que el legislador es uno de los blancos preferidos de Milei y de sus seguidores, que lo critican con dureza tanto en público como en privado.

En las sesiones de comisión, Lousteau planteó agudas críticas sobre la redacción tanto de la ‘Ley Bases’ como del paquete fiscal, por lo que el Gobierno confirmó que tendrá que hacer cambios en la redacción sobre artículos específicos que señaló el presidente de la UCR.

Es por eso que el senador radical y el por estos días activo ministro mantuvieron una extensa charla para terminar de definir cuáles son los artículos centrales a ser modificados. El Gobierno sabe que está con los votos justos y cada una de las voluntades en la Cámara alta cuentan para conseguir esa ley.

De esta manera trata de evitar que el kirchnerismo mantenga los –por ahora– 33 senadores graníticos que tiene, por lo que el Gobierno trabaja contrarreloj para evitar que alcance los cuatro que le falta para llegar a la mayoría, y en ese dato reside la importancia de la reunión reservada con Lousteau.

Las expresiones del radical en el debate en la Cámara alta generaron un fuerte malestar en las filas de La Libertad Avanza, pero también se vio en sectores aliados al Gobierno, como el PRO. En ese sentido, el presidente de esa bancada, Luis Juez, consideró que el titular de la Unión Cívica Radical actuó “con un nivel de representación del Frente de Todos que asusta; pero cada uno se hará cargo de su propia conducta o de su propia inconducta”.