Moria Casán recordó que Fabiola Yánez ya había denunciado Fabián Gianola

Luego de que Fabiola Yáñez denunciara por violencia de género a Alberto Fernández, Moria Casán reveló que no sería la primera denuncia de este tipo que la ex primera dama realiza. Según la One, Yáñez denunció previamente a un famoso que la 'acosaba'.

Moria Casán publicó en su cuenta de X un tweet en referencia a la denuncia de Yañez a Fernández: "¿Si es cierto? El vuelto que le está cobrando una de mis vayainas Fabiola", y agregó: "Ya me había confesado, cuando conduje Intrusos, que era acosada y lo denunció a Fabián Gianola", reveló.

El posteo en su cuenta de X de Moria Casán respecto a la denuncia de la exprimera dama al expresidente.

Moria y Fabiola habían compartido pantalla chica en Incorrectas, programa que salía en América TV, donde habrían forjado una cercana relación. Por otra parte, la ex primera dama compartió escenario junto a Fabián Gianola en la obra teatral Entretelones, en el 2018.

En el 2019, Fabián Gianola (61) fue denunciado de abuso sexual por Viviana Aguirre y Fernanda Meneses y, el año pasado, fue sobreseído de aquellas causas. Luego de mantenerse alejado de los medios, el actor visitó a en marzo pasado a Carmen Barbieri y habló de su presente.

"Lo que viví fue muy difícil, yo estuve siempre a disposición de la Justicia. Nunca me fui del país a pesar de las acusaciones", dijo. "A mí se me violaron mis garantías constitucionales", agregó Gianola.