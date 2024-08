Milei: "Mi palabra no se negocia; no voy a entregar el déficit cero"

El Presidente de la Nación, Javier Milei, enfatizó, en la noche del viernes 23 de agosto, que la presión fiscal de la Ley de Movilidad Jubilatoria, votada en el Congreso, es de 370.000 millones de dólares, y que frente a esa "bestialidad de brutos", articulada por los "degenerados fiscales" de los legisladores, el Gobierno no va a "entregar el déficit cero", ya que "la mejor política social es bajar la inflación".

El presidente estuvo en la ceremonia por el 140.º Aniversario de la Bolsa de Comercio de la ciudad de Rosario

Las fuertes frases del mandatario libertario se suscitaron durante su alocución brindada en la ceremonia por el 140.º Aniversario de la Bolsa de Comercio de la ciudad de Rosario (Santa Fe). En el transcurso del evento, el Ejecutivo volvió a defender el veto a la aprobación de "semejante disparate", en sus propias palabras, y reafirmó enfáticamente: "Mi palabra no se negocia, no le voy a dejar pasar un milímetro a los degenerados fiscales".

Entre sus pareceres, el libertario sostuvo que "no es simpático hacer lo que hice", pero, en todo momento, hizo hincapié que se trata de una Ley sin contrapartida de recursos, cuyo costo hubiera significado "tener un impuesto inflacionario, o tener el riesgo país por las nubes", condenando, prosiguió, "a nuestros hijos, a nuestros nietos y a las futuras generaciones, a vivir en una situación miserable".

El Presidente se refirió con dureza a sectores de la política legislativa.

El jefe de Estado advirtió, también, que "la casta política quiere rompernos el equilibrio fiscal" y calificó a la reforma previsional votada, este pasado jueves, como un "acto de irresponsabilidad, populismo y demagogia", sustentado en "mentiras sobre las que se apalancaron" los legisladores, ya que "durante el vergonzoso gobierno K las jubilaciones terminaron 30% abajo".

Continuando con su visión, el Presidente Milei destacó: "Desde que nosotros llegamos al poder, las jubilaciones están un 5 por ciento arriba, le ganaron a la inflación", mientras que se evidencia una recomposición de los salarios en términos reales y un rebote positivo de la economía.

Los aspectos más destacados del discurso:

"Hace dos meses, una de las cosas que dije es: 'si los degenerados fiscales que están en el Congreso quieren romperme el programa económico, lo voy a vetar'".

"Ayer los degenerados fiscales votaron, en gran mayoría, un disparate que implica 62% del PBI (Producto Bruto Interno) de toma de deuda".

"Tomaron una medida que le cuesta a los argentinos 370 mil millones de dólares, arruinándole la vida a nuestros hijos, nuestros nietos y a generaciones futuras".

"Durante el vergonzoso gobierno kirchnerista, las jubilaciones en términos reales cayeron 40% en su peor momento y terminaron 30% abajo".

El Presidente continuó:

"Desde que nosotros llegamos al poder, las jubilaciones en términos reales, a pesar de toda la recomposición macroeconómica que estamos haciendo, están 5% arriba. Las jubilaciones le ganaron a la inflación".

"Los irresponsables de la Cámara de Senadores, de manera populista, demagógica, mentirosa y empobrecedora, son exterminadores de jóvenes. Por eso, dije que lo iba a vetar y lo veté".

"Hago lo que digo siempre, mi palabra no se negocia y no les voy a dejar pasar ni un milímetro a los degenerados fiscales que quieren arruinar este país por tener beneficios para la casta política".

Miguel Simioni de la Bolsa de Comercio de Rosario, el presidente Milei y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

"Yo sí puedo resistir el archivo. Vean las declaraciones de Néstor Kirchner en el año 2010, de Cristina Fernández de Kirchner o del propio Miguel Pichetto, todos votaron en contra del 82% móvil. De hecho, la señora Cristina Fernández de Kirchner vetó el 82% móvil. No resiste el archivo".

"Si ustedes quieren una buena política social, la mejor política social, ¿saben cuál es? Bajar la inflación".

"Arrancamos con un déficit de cinco puntos del PBI. Se supone que no tenemos gestión y esto ya lo arreglamos en el primer mes. Hemos tenido la mejor performance fiscal de la historia argentina".

"La basura de la casta política quiere rompernos el equilibrio fiscal. ¿Saben por qué? Porque si sale bien, se les terminó el curro".

"El chiste de ayer, esa bestialidad propia de brutos, nos costó 370 mil millones de dólares. Se los repito: 62% del PBI, 370 mil millones de dólares. ¿Acaso ustedes pretendían que no vetara semejante disparate?".

"No es simpático hacer lo que hice, pero yo les dije que prefería decirles una verdad incómoda antes que una mentira confortable. Para mentiras confortables vayan y busquen a los senadores".

"Una de las cosas que hacía el kirchnerismo, y que lo hacía brutalmente, es que mentía la inflación, subestimaba los ingresos y lo que venía por arriba era el famoso 'látigo y billetera'. Entonces, hacía que todas las provincias tuvieran que ir a besar el anillo a la Casa Rosada. Yo no quiero eso, quiero federalismo en serio".

"Voy a bajar los impuestos. ¿O creen que se lo voy a dejar gastar a los políticos?".

"La construcción del Presupuesto es neutral frente a la inflación. Por lo tanto, podemos seguir avanzando en bajar la inflación porque no nos va a generar un descalce presupuestario. Les acabo de presentar lo que va a ser nuestra política fiscal de acá en adelante".

"Soy el primer Presidente liberal libertario en la historia de la humanidad. Es obvio que no iba a llegar al poder en condiciones normales de presión y temperatura. No iba a llegar a ser Presidente si vivíamos en Suiza. Es obvio que tenía que ser un descalabro de proporciones bíblicas para que se dé esta situación tan atípica. El cisne negro".

"Sí, estábamos frente a un escenario de hiperinflación, lo que había que hacer era cortar los grifos de emisión".

"Uno de los grandes aciertos que tuvimos fue haber elegido como ministro de Economía a (Luis) Toto Caputo y alcanzamos el déficit cero en el primer mes de gestión".

"En 7 meses metimos un ajuste fiscal de más de 15 puntos del PBI, haciendo el ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad".

"Logramos torcerle el mercado en una corrida de 2000 palos verdes. ¿Y saben por qué? Lo hicimos porque del otro lado teníamos 17 billones de pesos que los acumulamos gracias al superávit fiscal".

"De estar discutiendo una hiperinflación, con niveles del 17,000%, la verdadera inflación macro Argentina hoy viaja al 5%. Y eso se logró sin haber atravesado la híper que me licuara todos los saldos reales, sin expropiaciones, sin controles de precios, sin fijar el tipo de cambio y además con recomposición de tarifas".

Sobre los atentados y su reelección:

"En un país que recibió dos atentados, y siendo amenazado por uno de los países que cometió esos atentados, voy a tener que confiar un poco más en las fuerzas del cielo para que no me pase nada. Pero no les voy a dar el gusto, voy a terminar estos cuatro años, y además voy a ser reelecto y voy a hacer que Argentina se ponga de pie".

"Voy a terminar estos cuatro años, y además voy a ser reelecto y voy a hacer que Argentina se ponga de pie", fue una de sus frases más resonantes.

"Mi 'job description' decía que tenía que bajar la inflación, lo estamos logrando. Decía que teníamos que pulverizar la inseguridad y la provincia de Santa Fe es testigo de la enorme tarea de la ministra Bullrich. Creo que la gente también me exige que haga crecer la economía. Para algo soy especialista en crecimiento económico".

Como reflexiones finales:

"Hay una fuerte recuperación de los salarios reales. Hace más de tres meses que los salarios le vienen ganando sistemáticamente a la inflación".

"El ajuste fiscal que hicimos devolvió 15 puntos del PBI al sector privado en forma de ahorro. Por lo tanto, ese mayor ahorro es mayor inversión y por ende más crecimiento".

"Con la Ley Bases la reforma es cinco veces más grande que la que hizo Menem y si sumamos el DNU, con beneficios muy claros, la reforma es ocho veces más grande que en el gobierno de Menem".

"Tenemos pendientes 3200 reformas estructurales más y vamos a hacer que Argentina sea efectivamente el país más libre del mundo para que sea el país más próspero del mundo", sostuvo el mandatario nacional en su alocución, frente a todos los presentes en la Bolsa de Comercio de Rosario.

Con información de Prensa de la Bolsa de Comercio de Rosario.