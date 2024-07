Miguel Ángel Toma: "El kirchnerismo degradó la actividad de inteligencia"

El Gobierno, por medio de un decreto, y creó el Sistema de Inteligencia Nacional, que reemplazará a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) con cuatro dependencias autónomas, que son el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA); la Agencia de Seguridad de la Nación (ASN); la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) y la División de Asuntos Internos (DAI).

Con amplia experiencia en el tema y habiendo sido él mismo director de la SIDE, Miguel Ángel Toma analizó el nuevo esquema en diálogo con Círculo Político (lunes a viernes de 14 a 16 por Ciudadano.News), donde señaló: "Las modificaciones que se han hecho son de naturaleza orgánica, no ha cambiado la función de la secretaría -la función que debería cumplir, no la que muchas veces cumplió, que no era precisamente lo que la ley indica-".

Miguel Ángel Toma

A la vez, destacó: "Se han creado cuatro secretarías descentralizadas; los nombres que están figurando al frente de esas estructuras los conozco, algunos de ellos han trabajado cuando era el secretario de Inteligencia y antes cuando era secretario de Seguridad Interior".

"Refiero al caso de Alejandro Colombo, que es el que va ocuparse del área internacional, y a quien va a ocupar el cargo en cuestiones de crimen organizado, el ex comisario general Alejandro Cecati. Son dos personas que tienen suficiente expertisse y conocimiento, y me parece bien porque un dato central que estábamos esperando de las estructuras de inteligencia era que se profesionalizaran".

En ese aspecto, dejó una fuerte crítica: "Es decir, que la estructura de inteligencia dejara de ser un ámbito para la militancia rentada y cumpliera sus funciones, lo mismo que el nombramiento del Tata Yofre al frente de la Escuela Nacional de Inteligencia, un hombre académico, un intelectual, un historiador y con antecedentes suficientes como para desarrollar muy bien la tarea de formación de los cuadros de inteligencia", y añadió que "también es importante la incorporación de un área de Ciberinteligencia, es un modo de modernizar la obtención de información"

"Como todos saben hoy las redes tienen un cúmulo de información tan importante que para convertirla en inteligencia pasa a ser una fuente absolutamente insoslayable, y por último el área de control interno pero que en la práctica actúa como una estructura de Contrainteligencia".

El desafío de hacer inteligencia

"Me parece que están bien las cuestiones organizacionales. Ahora el gran desafío que tiene el jefe de la SIDE es la coordinación de estas áreas, que si no es un intercambio de información y una coordinación en el funcionamiento entre estos cuatro sectores, la actividad de inteligencia no tiene la eficiencia que la naturaleza de las amenazas que tenemos hoy requieren", explicó Toma, y amplió" El planteo que ha hecho este DNU, de coordinación por parte de la Secretaría de Inteligencia de Estado, recupera el espíritu de la Ley 25.520, que fue la ley que se votó por consenso en el 2001".

Vale recordar que en esa ley se creaba el Sistema Nacional de Inteligencia que mantenía a la Inteligencia Criminal en el área de Seguridad, y la Inteligencia Militar en el área de Defensa, pero la SIDE coordinaba operativamente a las dos áreas, funcionalmente dependía en cuanto a su operatividad de la secretaría de inteligencia.

"Ese criterio se mantiene y es correcto porque apunta a lo que señalaba, la necesidad, el intercambio de información entre las distintas áreas que hacen a la inteligencia", agregó el exfuncionario, y agregó: "Esto adquiere una particularidad porque se requiere un ámbito que sea el que concentra la totalidad de los elementos que se reúnen para hacer inteligencia y operen en consecuencia y coherentemente.

Hoy tenemos amenazas muy fuertes, tanto del crimen organizado como del terrorismo, que además hoy tienen vasos comunicantes; el narcotráfico que opera en la Triple Frontera, a través del Primer Comando Vermelho, que son las estructuras del narcotráfico mas importantes de Brasil están muy vinculadas a las organizaciones terroristas, como el caso de Hezbollah".

AFI

Narco y terrorismo

El eje señalado de terrorismo y narcotráfico parece configurar el escenario más complejo para la inteligencia, donde se monta además la política.

"Eso es un factor a tener en cuenta porque incrementa la amenaza terrorista como la amenaza de narcotráfico, pero además esto vinculado a la inteligencia criminal", explicó Toma, "pero además tenemos un problema muy serio: Irán un estado terrorista, lo podemos mostrar en el informe que hace poco desclasificó Ariel Lijo; Irán ha firmado un acuerdo de cooperación militar con Bolivia, es decir un estado terrorista, Irán, se alía en términos militares con un narcoestado como Bolivia, y esto constituye una amenaza en términos de defensa nacional".

Sumó que "El propio ministro de defensa de Bolivia ha reconocido que parte de ese acuerdo implica la provisión de drones por parte de Irán, y no olvidemos que los drones que produce Irán son los que utiliza Rusia para atacar Ucrania. Ahí tenemos un problema de seguridad territorial que hace a la Defensa Nacional, porque consecuentemente coordinar estas áreas tiene mucho que ver con garantizar la seguridad de nuestros intereses estratégicos".

SIDE

Servicios desvirtuados

Toma dejó una fuerte crítica a lo que fue el funcionamiento de la inteligencia en la etapa kirchnerista: "Durante el kirchnerismo era todo un viva la pepa, porque la Comisión de Inteligencia (del Congreso) también tenía mayoría del oficialismo, de manera que se había convertido en una suerte de escribanía que justificaba todas las atrocidades que se hacían desde esa inteligencia ilegal y paralela. Hoy esto va a tener mayorías distintas. Confío que desde ahí se produzca el control que debe existir para que no se desvíen del curso que es la ley".

"Cuando el juez Bonadio allanó la causa de los cuadernos, la casa particular de Citrina Kirchner en Calafate, encuentran una serie de carpetas que tenían información sobre Carlos Reutemann, sobre periodistas, sobre los directivos del diario Clarín, sobre la iglesia, sobre la esposa de Nisman, sobre Nisman, y una carpeta donde estaban desgrabadas mis conversaciones telefónicas del 2012, con reuniones hasta familiares, con amigos, de manera que esa estructura paralela no la hacia la Secretaría de Inteligencia, la hacia esa otra estructura que se financiaba con fondos de la inteligencia, pongo un ejemplo claro, por eso es importante el presupuesto nacional", resaltó.

Finalmente, expresó "Entre 2010 y 2014, fue el periodo donde el gobierno quiso hacer acuerdo con Irán, la secretaría de inteligencia en 4 años, y con la inflación que había en ese momento, solamente incrementó su presupuesto en 32% ¿saben cuánto se incrementó el presupuesto de inteligencia militar? 138%, era obvio que esa plata se utilizaba para armado de estas carpetas y tantas otras más operaciones".

"Porque no había control, porque las bicameral tenía mayoría el oficialismo entonces firmaban cualquier cosa; si cambiamos esta metodología y las instituciones funcionan vamos a terminar con esas prácticas".