Lilia Lemoine a Victoria Villarruel: "Rompé la maldición del vice, matá el ego y ubicate"

La diputada nacional Lilia Lemoine lanzó una dura crítica hacia la vicepresidenta Victoria Villarruel, marcando aún más la tensa interna que se vive dentro de La Libertad Avanza (LLA). En sus declaraciones, Lemoine acusó a Villarruel de tener una agenda personal que no se alinea con la del presidente Javier Milei y le instó a "ubicarse" en su rol como segunda al mando.

"Villarruel es irresponsable. Primero, porque no se ganaron las elecciones gracias a ella, fue gracias a Javier Milei y gracias a muchas personas, incluida yo desde 2018, o Karina Milei. Sin Karina no habría Javier Milei, es su socio número 1. El que no entiende eso no entiende a La Libertad Avanza", aseguró Lemoine en un encendido discurso transmitido por Radio Zónica.

Ella va a la Fiesta Nacional del Poncho pero falta al Pacto de Mayo; se pelea con Francia mientras el Presidente tiene sentencia de muerte x parte de Irán; reclama cuotas de género mientras se rie con Mayans...@VickyVillarruel rompé la maldición del vice; matá el ego y ubicate🙏 pic.twitter.com/9AZHZakPCw — Lilia Lemoine 🍋 (@lilialemoine) August 24, 2024

La diputada también manifestó su preocupación por la falta de apoyo de Villarruel hacia sus compañeros que visitaron a represores en la cárcel de Ezeiza, acción que, según Lemoine, refleja una agenda divergente por parte de la vicepresidenta. "Ir a visitar militares a la cárcel es parte de la ideología que defiende más bien la vice", indicó, sugiriendo que Villarruel podría abandonar su posición si su agenda personal se viera amenazada políticamente.

En el resumen subido en su cuenta de Twitter, Lemoine indicó: "Ella va a la Fiesta Nacional del Poncho, pero falta al Pacto de Mayo; se pelea con Francia mientras el Presidente tiene sentencia de muerte x parte de Irán; reclama cuotas de género mientras se rie con Mayans... Victoria Villarruel, rompé la maldición del vice; matá el ego y ubicate".

En un tono más personal, Lemoine recordó los ataques que ha sufrido y criticó a Villarruel por no haber mostrado solidaridad en esos momentos. "Vicky, sos nuestra vice, comportate como tal. Qué vergüenza que te lo tenga que decir la cosplayer del grupo, ¿no?", remató, en un mensaje que resalta la creciente tensión dentro del espacio libertario.

Estas declaraciones no sólo evidencian las divisiones internas en LLA, sino que también plantean interrogantes sobre la cohesión del proyecto liderado por Javier Milei, en un contexto donde la unidad es crucial para la gobernabilidad. La respuesta de Victoria Villarruel aún no se ha hecho pública, pero este episodio marca un nuevo capítulo en la compleja relación entre los principales líderes del movimiento libertario en Argentina.