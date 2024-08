Diego Armesto: "Todos los gobiernos son una máquina de violar la Constitución"

El Gobierno confirmó este viernes que el presidente Javier Milei vetará la sanción que le dio el Senado al proyecto de ley que aumenta las jubilaciones en un 8,1% -sin proponer de dónde podrían salir los fondos-, asegurando que esa norma "tiene como único objetivo destruir el programa económico".

Al respecto, entrevistado en el programa Círculo Político, de CiudadanoNews Radio, el abogado constitucionalista Diego Armesto expresó que "la facultad de veto está establecida en la Constitución. La tiene el Presidente para, como acto del príncipe, como decía Vidal Campos, de poder observar el proyecto en su totalidad o en partes. Javier Milei ya definió que el veto es total, pero la Constitución también establece que el Congreso nacional puede insistir en su redacción original del texto vetado. Y en el veto el Presidente tiene que fundar las razones, que seguramente serán las que viene esgrimiendo por todos lados, cuando habla de que es la cuestión fiscal".

El constitucionalista Diego Armesto criticó la falta de conocimiento de la Constitución en el ámbito político. (Imagen: archivo web)

"Una vez que hace el veto, vuelve el proyecto a la Cámara de origen, que en esta instancia es la de Diputados, y ésta tiene que iniciar un proceso para lograr un dictamen de insistencia, para que posteriormente ese dictamen que llevarán adelante las comisiones pueda ser debatido en el pleno. Pero con un aditamento más, ya que para que la ley sea confirmada se necesita una mayoría de dos tercios de los votos", explicó.

"Una vez que Diputados llega a los dos tercios, ese proyecto pasa al Senado como Cámara revisora, y hace el mismo procedimiento legal y constitucional y para transformarlo en proyecto de ley la Cámara de Senadores también tiene que alcanzar esa mayoría de dos tercios de votos. No es tan fácil, pero en la votación en Diputados este proyecto tuvo dos tercios de votos, y también ahora en el Senado", agregó Armesto.

Si el Presidente veta la ley podría ser discutida nuevamente, primero en Diputados y después en Senadores. (foto: web)

"Si me preguntás si ahora con este tuit que sacó Mauricio Macri el PRO va a votar en contra, en Diputados el PRO no votó al proyecto, y en el Senado, de los 61 que votaron afirmativamente, solo son seis los senadores que tiene el PRO, le van a quedar 55 votos. Me parece que se puede dar hipotéticamente, hay que ver la cuestión de la insistencia por parte del Congreso para transformar en ley el proyecto que el Presidente va a vetar", consideró el entrevistado.

En cuanto a los argumentos que esgrime el mandatario para justificar el veto, el constitucionalista expresó: "Escuché a algunos economistas que dicen que los números que está utilizando no son los que verdaderamente tendría que desembolsar el Poder Ejecutivo, pero el Presidente tendrá los motivos fiscales y la vista algunas cuestiones que como simples mortales no conocemos. Entonces, bajo ese argumento podrá sostener y habilitar que se pueda utilizar la cuestión del veto. Ahora, no sé, esta es una cuestión de justicia social por los jubilados, pero ni la palabra justicia social ni colectivismo se puede usar. Entonces, son conceptos que quizá los tenemos arraigados como sociedad, dentro del texto de la Constitución, pero son cuestiones vedadas para el debate público".

Más adelante, sobre algunas violaciones a lo que marca la Constitución en algunos temas, el entrevistado comentó: "Fui un crítico de casi todos los gobiernos en lo que tengo uso de razón y tengo la posibilidad de hacerlo. Critiqué al menemismo, al kirchnerismo, a Macri, a Alberto Fernández y voy a criticar también seguramente a este Gobierno en algunas cuestiones. Todos los gobiernos son una máquina constante de violar la Constitución, desde el momento que te dictan un DNU en período de sesiones ordinarias y utilizan argumentos que no son los correctos. Desde el momento que te prorrogan delegaciones y facultades con un decreto, cuando eso es propio del Congreso y lo delega al Poder Ejecutivo. O el encono que tenía un Poder Ejecutivo u otro contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y quisieron designar a un ministro de la Corte por medio de un decreto creyendo que eran empleados del Ejecutivo".

El expresidente Mauricio Macri apoya el veto de Javier Milei. (Foto: archivo web)

"Este Gobierno te dicta un DNU y al mismo tiempo está convocando a sesiones extraordinarias... ¡Pará flaco! O funciona el Congreso o el Congreso no está funcionando y tenés la facultad de dictar un DNU, tenés facultades delegadas y terminás dictando un DNU. El problema es que nuestros dirigentes, cualquiera sea su color político, no leen la Constitución, no conoce cómo funcionan las instituciones y cree que todo esto se ata con alambre. Y así estamos como estamos", expresó.

Y opinó que "lo que deberían hacer algunos, ya que tanto se jactan de seguir a Alberdi, es leer La omnipotencia del Estado es la negación de la libertad individual. Entonces se darían cuenta que muchas cosas que están haciendo se están desviando del rumbo que marcó Alberdi en este trabajo, donde deja en claro las cuestiones que hacen al funcionamiento de la libertad individual. Es como dijo una vez el doctor Rosatti (NdR: Horacio, titular de la Corte Suprema de Justicia): 'muchos hablan de Alberdi pero nunca lo leyeron; creen que es una avenida que cruza toda la Capital Federal y la continuación de Independencia'".

E hizo un razonamiento: "Ustedes son inversores que tienen una valija llena de plata y se quieren juntar conmigo para ver de dónde podemos sacar petróleo. Y está Vaca Muerta les digo, y lo primero que me van a preguntar es el marco de qué ley, qué regulación y cómo funciona el Poder Judicial en Argentina. Pero en el medio te quieren meter un tipo como Lijo. Entonces, les tengo que decir, disculpen, vayan a invertir a Uruguay..."

Hay un libro de (Juan José) Sebreli, Los deseos imaginarios del peronismo, donde compara todos los discursos de Benito Musolini con los de Juan Domingo Perón y Eva Perón. Y es así, todos se hacen los republicanos pero a la gran mayoría les encantaría ser como (Gildo) Insfrán. Ese es un problema porque, ¿qué seguridad jurídica le podés dar a un inversor extranjero frente al esquema institucional y jurídico de la Argentina?, se preguntó el constitucionalista.

"A veces voy manejando y veo un busto de Moreno, de Belgrano, Sarmiento y digo: ¡si estos tipos se levantaran! Con solo ver la generación del '37, con Alberdi, Sarmiento, Echeverría, Mitre, Juan María Gutiérrez..., esa generación les pasa el trapo. ¡Hoy todos son calles pero nadie sabe quiénes son!", opinó finalmente Armesto.