Mega DNU: la gente lo avalaría en un eventual plebiscito, según una encuesta

Según el último estudio de opinión pública de DC Consultores, los argentinos votarían a favor en un eventual plebiscito imulsado por Javier Milei, en caso, de que el Congreso le diera de baja al DNU que busca desregularizar la economía argentina. Los que votaron positivamente se ubican en el 59,6% de los encuestados, contra el 40,4% de los argentinos que están desacuerdo.

Aunque en el plebiscito la propuesta de Milei tuviera una gran aceptación, no se trata de una herramienta vinculante a la aprobación o no de una pieza administrativa como el DNU, por lo cual, el presidente no podría concretar su plan de reformas en caso de que el Congreso rechazara el mega DNU.

¿Qué temas son los más importantes del DNU por los argentinos?

DC Consultores preguntó sobre "los temas que son más importantes para usted" y la ciudadanía respondió: la reforma laboral, con el 56,7%. Le siguen, la Ley de Alquileres (15,2%), medicina prepaga y obras sociales (11,5%) y la política de cielos abiertos (7,1%).

Privatizaciones

Otra de las preguntas fue sobre las privatizaciones de las empresas estatales y una gran parte de los argentinos coinciden con el presidente Javier Milei de vender a empresas privadas compañías del Estado argentino. La TV Pública sería la primera empresa que debería ser vendida y posee el 70,2% del apoyo de la sociedad frente al 29,6% que votó en desacuerdo.

Le sigue la empresa AYSA, con el 65,9% frente al 34,1% que votó en desacuerdo. Esta compañía se encarga de proveer los servicios de agua y cloacas para la Ciudad de Buenos Aires y los 26 partidos del conurbano bonaerense.

En tercer lugar, se ubica Aerolíneas Argentina y la gente opinó que debería ser vendida con el 64,6% frente al 35,2% que votó en desacuerdo.

Esta compañía nació en 1950 por un decreto del presidente Juan Domingo Perón, mediante la unión de cuatro aerolíneas (Aeroposta, A.L.F.A., FAMA y Z.O.N.D.A.).

Respecto a YPF, empresa de energía estratégica, casi que hay empate: 51% se manifestó a favor de su privatización, mientras que el 49% se mostró en contra.

La encuesta de DC Consultores se realizó entre el 27 y el 28 de diciembre y abarcó a 1.970 casos.