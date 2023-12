Pese a lo que quiere Milei, un DNU no puede ser ratificado por un plebiscito

En caso de que el Congreso rechace el mega DNU, Javier Milei, en una entrevista, manifestó que llamaría a un plebiscito. En este marco, el programa Metaverso, de Ciudadano.News, entrevistó al abogado constitucionalista, Pablo Pirovano.

-¿Por qué Javier Milei toma esta decisión de ir a plebiscito si no lo aprueba el Congreso?

-Es una cuestión política de presión al Poder Legislativo porque decir, yo tengo el 56% de los votos, mandé un paquete de reformas, pero la gente me votó por esto, voy a consultar de vuelta a la gente. Si me dice que si ustedes van a tener un inconveniente frente a esta posición.

-¿En caso de que lleguemos al plebiscito, es obligatorio ir?

-No, en las consultas populares no vinculantes no es obligatorio ir, en las vinculantes, sí. En este caso no sería obligatorio.

-¿Un plebiscito tiene la misma metodología que una elección?

-Es un voto muy similar. Ocurrió en provincia de Buenos Aires hace muchos años con una propuesta de una reforma constitucional convocada por Antonio Cafiero que hizo plebiscito y se votó por sí o por no.

-En caso de que sea por sí, allí el proyecto pasa al Congreso y ambos legisladores tienen que empezar a discutir...

-No, porque no es vinculante. Es algo bastante heterodoxo por llamarlo de alguna manera lo está planteando el presidente, justamente por esto. Ya ingresó el Congreso el DNU para ser ratificado o no, lo que sucede normalmente es que el poder Ejecutivo le propone a la población un proyecto de ley: va y consulta a la población de manera anticipada, la población se expide, le dice que sí. Lo mandan al Congreso que tiene que tratar ese proyecto como cualquier otro. Pero con el condicionamiento de que el poder Ejecutivo va al Congreso con un apoyo popular. En este caso es al revés, el DNU ya se emitió, ya ingresó al Congreso, tiene un procedimiento de aprobación que lo determina la ley. Entonces, el Congreso debate el proyecto y no es vinculante para nada lo que la población haya dicho al respecto, pero será una presión al Poder Legislativo, como también será una determinación e importante para el presidente si se lo rechazan. Hizo una jugada política el presidente.