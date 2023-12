Milei plantea el camino del plebiscito ante los desafíos políticos

En el escenario político argentino, el presidente Javier Milei ha introducido una jugada audaz: la posibilidad de convocar a un plebiscito en caso de que el Congreso no apruebe su controvertido Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU).

Pero, ¿qué implica realmente esta opción y cuándo fue la última vez que Argentina se sumergió en un plebiscito?

Milei presentó el DNU, bautizado como "Bases para la reconstrucción de la economía argentina", a través del Decreto 70/2023, desencadenando reacciones mixtas en la sociedad. Este decreto, que modifica más de 300 leyes, provocó cacerolazos y expresiones de descontento tanto en sectores específicos como en movimientos sociales y organizaciones gremiales.

Qué es un plebiscito

En medio de este escenario de desacuerdo, la propuesta de Milei de recurrir a un plebiscito surge como un mecanismo de participación ciudadana que busca dar voz directa a la gente.

En esencia, el plebiscito es una herramienta democrática que permite a los ciudadanos expresar su opinión sobre asuntos de excepcional importancia.

El término plebiscito que ha puesto sobre la mesa el presidente Javier Milei, no es ajeno a la realidad democrática argentina. Incorporado en el artículo 40 de la Constitución, este mecanismo se activa a través de la Cámara de Diputados para consultar a la población sobre proyectos de ley.

Si la ciudadanía respalda la propuesta, esta se convierte en ley en lo que se conoce como consulta popular vinculante.

Es crucial comprender que el plebiscito puede ser vinculante o no vinculante. En el primero, el resultado es de obligatorio cumplimiento; en el segundo, el voto no es obligatorio, y el resultado no requiere ser acatado.

Si Milei opta por este camino para la aprobación del DNU, el resultado sería de carácter no vinculante, brindando un panorama peculiar en términos de participación y obligatoriedad.

Argentina tiene un antecedente en plebiscitos. En 1984, en tiempos de Raúl Alfonsín, se convocó al único plebiscito del país para abordar la propuesta de paz con Chile en medio de tensiones por el canal de Beagle.

Un 82% de los ciudadanos votó a favor del tratado de paz, marcando un episodio histórico en la participación democrática del país. La pregunta que queda en el aire es si, en este nuevo contexto, la propuesta de Milei abrirá las puertas a un nuevo capítulo en la historia de los plebiscitos argentinos.